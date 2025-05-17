Канатную дорогу из Благовещенска в китайский Хэйхэ запланировали запустить в 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Запуск первой в мире трансграничной канатной дороги между Благовещенском и китайским Хэйхэ может состояться весной 2026 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Харбине.

Он подчеркнул: «Канатная дорога по плану должна быть завершена в этом году, и я надеюсь, что весной следующего года мы ее запустим, это пока основная модель».

Орлов уточнил, что основной проблемой стали поставки оборудования, однако большую часть удалось заменить, а оставшиеся вопросы с электронными системами решаются. Канатная дорога протяженностью 976 метров соединит Благовещенск и Хэйхэ через реку Амур, позволяя преодолеть границу за считаные минуты, передает РИА «Новости».

По проекту, дорога будет состоять из двух линий, по которым будут курсировать две кабины вместимостью до 110 человек каждая. Пропускная способность составит до 457 человек в час и 2,5 млн в год в обоих направлениях. На российской стороне возводится четырёхэтажный пассажирский терминал площадью 26 тыс. кв. метров с пунктом пропуска, магазинами, ресторанами и развлекательными площадками.

В Хэйхэ строится четырехэтажное здание вокзала канатной дороги: на первом этаже будет большая парковка, на втором – магазин Duty Free, на третьем – платформа выезда кабин, на четвёртом – въезда. Кроме этого, в здании разместятся пятизвёздочная гостиница, рабочие пространства и переговорные площадки для международных встреч. Проект реализует Агентство развития проектных инициатив (ГК «РЕГИОН»).

Также стало известно, что Амурская область и провинция Хэйлунцзян договорились увеличить количество авиарейсов между Харбином и Благовещенском. Сейчас действует только один рейс, но стороны уже обсуждают возможную периодичность и детали новых маршрутов. По словам Орлова, аэропорт Благовещенска оснащен современной инфраструктурой, а новый пассажирский терминал будет завершен этой осенью.

В прошлом году сообщалось, что между поселком Джалинда в Амурской области и городским уездом Мохэ в Китае планировали возвести железнодорожный мост.

Напомним, в апреле в Благовещенске прошел форум, посвященный развитию международных отношений и сотрудничества между Россией и Китаем.

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