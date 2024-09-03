Для постройки моста в Китай решили привлечь частных инвесторов

В Амурской области решили построить ж/д мост в Китай с привлечением частных инвесторов

Tекст: Алексей Дегтярев

Над возможной постройкой моста работают уже два года, заявил Пузанов на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

«По итогам работы с китайскими партнерами сделано заключение о технической возможности и экономической целесообразности реализации проекта. Сейчас по поручению правительства страны работаем с Минтрансом России, ОАО «РЖД», коллегами из Якутии по выбору оптимальной модели его реализации, в том числе, в рамках государственно-частного партнерства», – добавил он.

Проект интересует не только инвесторов в Амурской области, но также Якутию и потенциально Забайкальский край. В 2023 году прошли работы по согласованию позиций России и Китая по проекту.

Уже найдено место для створа, установлены основные технические параметры, в том числе тип моста, сформирован финальный вариант грузопотока около 20 млн тонн, заключил Пузанов.