Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».0 комментариев
Для постройки моста в Китай решили привлечь частных инвесторов
В Амурской области решили построить ж/д мост в Китай с привлечением частных инвесторов
Между поселком Джалинда в Амурской области и городским уездом Мохэ в Китае планируется возвести железнодорожный мост, сообщил зампред правительства российского региона Павел Пузанов.
Над возможной постройкой моста работают уже два года, заявил Пузанов на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.
«По итогам работы с китайскими партнерами сделано заключение о технической возможности и экономической целесообразности реализации проекта. Сейчас по поручению правительства страны работаем с Минтрансом России, ОАО «РЖД», коллегами из Якутии по выбору оптимальной модели его реализации, в том числе, в рамках государственно-частного партнерства», – добавил он.
Проект интересует не только инвесторов в Амурской области, но также Якутию и потенциально Забайкальский край. В 2023 году прошли работы по согласованию позиций России и Китая по проекту.
Уже найдено место для створа, установлены основные технические параметры, в том числе тип моста, сформирован финальный вариант грузопотока около 20 млн тонн, заключил Пузанов.