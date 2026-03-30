В Таиланде вели тесты для нетрезвых покупателей алкоголя

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь продавцы получили право отказывать в продаже спиртного покупателям, которые, по их мнению, уже находятся в состоянии опьянения, передает ТАСС.

Согласно новым нормам, нетрезвым считается тот, у кого после употребления алкоголя нарушена координация движений, наблюдаются сложности с равновесием, несвязанная речь, а также поведение, которое может угрожать безопасности самого человека или окружающих. В таких случаях покупатель не сможет приобрести алкогольную продукцию.

Для определения состояния покупателя продавцы получили инструкции проводить тесты на координацию: просят закрыть глаза и дотронуться пальцем до кончика носа, пройти 10 шагов по прямой линии и вернуться обратно, а также простоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую не ниже 15 см. Если покупатель не проходит эти испытания, ему откажут в продаже.

В декабре 2025 года в Таиланде отменили действовавший более 50 лет запрет на продажу алкоголя в обеденное время. Теперь купить спиртное здесь можно с 14.00 до 17.00, но только в течение шести месяцев – после этого власти проанализируют последствия и примут решение о продлении или отмене послабления.

При этом запрет на продажу алкогольных напитков с полуночи до 11.00 по-прежнему остается в силе.

В прошлом году продажи алкоголя в России сократились почти на 10%.

В январе 2026 года россияне приобрели 6,08 млн декалитров водки, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.