Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Продажи алкоголя в России за год сократились почти на 10%
В России в январе-ноябре 2025 года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась на 9,8% в годовом измерении – до 181,99 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.
Розничные продажи алкоголя в России снизились на 9,8% за период январь-ноябрь 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
За этот период было продано 181,99 млн декалитров алкоголя, не включая пиво, сидр, пуаре и медовуху.
Продажи слабоалкогольных напитков упали наиболее заметно – в восемь раз, составив 1,45 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,5%, достигнув 66,3 млн декалитров. Коньяка было реализовано 11,4 млн декалитров, на 9,1% меньше по сравнению с прошлым годом.
При этом объем продаж ликеро-водочных изделий увеличился на 13,4% и достиг 16,7 млн декалитров. Общие продажи крепких спиртных напитков (с содержанием алкоголя выше 9%) сократились на 1% и составили 107,4 млн декалитров.
Также зафиксировано снижение реализации вин. Впервые за год продажи виноградных вин снизились на 1,5% – до 50,7 млн декалитров. Продажи шампанского уменьшились на 2,7% – до 17,6 млн декалитров, а ликерных вин – на 10,6%, до 1 млн декалитров. Реализация плодовой алкогольной продукции сократилась практически в четыре раза и составила 2,3 млн декалитров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года. В стране показал рост только один сегмент алкогольной продукции. В Сириусе после употребления купленного на рынке алкоголя погибли десять человек.