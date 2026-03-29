    Иран может стать для Америки хуже Вьетнама
    29 марта 2026, 11:44 Мнение

    Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

    Начавшаяся в конце февраля 2026 года война США и Израиля против Ирана не оказалась неожиданностью. А вот реакция Тегерана – оказалась. Персы превзошли ожидания. Пока что стороны бьют друг друга «по переписке», то есть без применения наземных войск. Но Иран мало того, что не повержен – он активно огрызается дронами и ракетами. А выбор целей для поражения лихорадит мировые рынки и бьет по самому дорогому для его врагов – по кошелькам.

    Судя по сумбурной риторике американских властей и отсутствию обычного для западных стран единства, такого промежуточного исхода не ожидал никто. Скорее всего, в Вашингтоне считали, что, пусть и подавленные, протесты ослабили режим, и теперь надо просто убить достаточное количество лидеров, чтобы ситуация в стране вошла в стадию хаоса сама собой. Результат оказался противоположным.

    Недооценив устойчивость жертвы, руководство Штатов оказалось перед неприятным выбором. Поджать хвост и уползти, серьезно пошатнув свою и так изрядно поистрепавшуюся репутацию шерифа с большой дубиной, или же воевать всерьез?

    Если не вспоминать далекий 1814 год и сожжение Вашингтона, то самой обидной для среднего американца войной будет, пожалуй, Вьетнамская. С ней попробуем и сравнить Иранскую войну. Легче будет Соединенным Штатам или сложнее, если администрация Трампа выберет драться Вьетнам выиграл войну против США в 1960-е – 1970-е годы в битвах регулярных частей. Армия Северного Вьетнама проявила себя, в основном, уже после ухода американских войск. Американцы не проиграли ни одного полевого сражения. Но проиграли войну – благодаря партизанским действиям вьетнамцев.

    В Иране иначе – прежде чем вступить в тяжелую борьбу с партизанами, американцам придется разбить войска на поле боя. И первые серьезные проблемы начинаются уже тут – в определении «весовых категорий». Ирак, который громили в 1991 и 2003 годах, и Вьетнам, ослабленный недавним колониальным прошлым, насчитывали на период войн с США по 20-30 млн человек. В Иране же сегодня живет 93 млн. Стоит ли говорить о том, что и возможности у таких стран разные – как экономические, так и мобилизационные.

    Мысль, что Иран очень давно не блистал на полях сражений, стоит отбросить. Ведь тот же Вьетнам тоже попал во французские руки после чреды войн в середине XIX века – намного более открыто и унизительно, чем это было с персами. Но бывшее колониальное положение не помешало вьетнамцам проявлять стойкость и упорство, результатом которых стало сокрушительное поражение французов при Дьенбьенфу в 1954 году.

    При этом Иран загнать в изоляцию так и не удалось. Если верить утечкам из западных СМИ, американцы недовольны тем, что русские и китайцы делятся с персами разведданными. При этом, согласно этим же сообщениям, Россия еще и предоставляет бесценный опыт применения «Гераней» – это сильно повышает эффективность иранских «Шахедов».

    Это значит, что в случае эскалации конфликта уровень вовлечения в него третьих стран будет только расти – методично разносить Иран по кирпичику Вашингтону не позволят. Да и сам Вашингтон уже не тот, что раньше. И, прежде всего, в плане единства. Рейтинг одобрения Джонсона, когда США только отправили крупный контингент во Вьетнам, в зависимости от вариантов подсчета, выше текущего рейтинга Трампа на 20-30%. Впрочем, даже этот рейтинг лишь косвенный показатель, который демонстрирует, насколько внутри себя разделены Соединенные Штаты – в пропорции где-то 50/50. И вопросы внешней политики – в том числе, и победа или поражение в войне – обязательно станут аргументами во внутренней политике.

    В случае «войны всерьез» Трамп и его военные постоянно будут ждать ударов в спину. Такое ожидание само по себе повышает нервозность – и понижает качество принимаемых решений. Но когда эти удары неминуемо последуют, станет еще тяжелее. Кстати, говоря о Вьетнаме, стоит вспомнить, что даже тогда американская пресса, мягко говоря, своих военных не жалела. А сегодня, в условиях фактически расколотого общества, все может стать намного хуже.

    Снаружи у Америки тоже все хуже, чем тогда. Нахрапистый и нахальный стиль общения Трампа, еще недавно делавшего толстые намеки о захвате Гренландии, действует на его союзников. Никто не собирается помогать США штурмовать Ормузский пролив – что само по себе необычно. По всем параметрам видно, что, решись Трамп воевать с Ираном на земле, он будет в куда более худшем положении, нежели его предшественники во Вьетнаме.

    Это, впрочем, не самое страшное – намного опаснее для Штатов то, что сами ставки будут выше. Можно победить – и заново объединить Америку, призвать к порядку союзников, и дать Западу второй шанс. Но в случае поражения Трамп потеряет гораздо большее, чем солдат, технику и доллары.

    Промахнувшийся Акелла будет еще хуже, чем Акелла, заключивший «договорнячок», который обе стороны будут трактовать, как победу. В нынешней ситуации такое поражение может грозить, ни много ни мало, каскадным обрушением американской неоколониальной империи.  

    Простой нефтяного экспорта на Балтике обходится в миллиарды

    Атаки украинских дронов на портовую инфраструктуру России вместе с попытками европейских стран воспрепятствовать доставке российской нефти по морю стоят миллиарды рублей недополученных доходов и усугубляют нестабильность мирового рынка энергоресурсов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

    Зеленский утверждает, что подписал соглашения о военном сотрудничестве уже с двумя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Может ли глава киевского режима дать арабским монархиям то, что им действительно необходимо – и зачем ему самому подобного рода сделка? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

