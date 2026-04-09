Как Кенигсберг делали Калининградом

Однажды я ехал по какой-то сельской местности Калининградской области. Внимание привлек здоровенный щит с эмблемой Российского военно-исторического общества, на котором было выведено: «Здесь началась история Калининградской области».

Подъехав ближе, я разглядел шрифт помельче: «Здесь 18 октября 1944 года советские войска под командованием генерала армии Черняховского первыми в Красной армии перешли границу нацистской Германии и вступили на территорию Восточной Пруссии». Несмотря на то что официально Калининградская область существует с 1946 года, ее история началась в конце 1944-го, когда на эту землю впервые въехали русские танки.

Кольцо фортов

С октября 1944-го, когда первый советский солдат ступил на территорию Восточной Пруссии, до апреля 1945-го, когда начался штурм ее столицы – Кенигсберга, прошло почти полгода. Нужны были оперативные паузы для накопления снарядов и топлива, для получения пополнений. РККА уже применяла новую тактику штурма – и перед тем как взяться за город, надо было обучить ей как можно большее количество людей, добиться слаженности их действий.

Что представляли собой укрепления таких городов, как Кенигсберг, заставившие Красную армию пересмотреть подходы к применению стрелковых подразделений?

Кенигсберг был форпостом Германии на востоке – поэтому всегда готовился к обороне. Все помнили, как русские вошли в Кенигсберг в Семилетнюю войну, в 1758 году.

На 1945 год оборонительные сооружения Кенигсберга можно было разделить на три вида. Первым и самым заметным были 15 фортов, построенные в последней четверти XIX века и опоясывающие город по периметру. Они были по-своему красивы, но уже не вполне эффективны против вооружения и техники Второй мировой. Однако они имели ценность как своеобразная «арматура» для системы полевой обороны. Да, форты не могли эффективно контролировать территории вокруг себя или эффективно бороться с бронетехникой. Но в них можно было укрывать личный состав и складировать боеприпасы. Что давало возможность быстро подбросить подкрепления на опасное направление или усилить огневую мощь засевших там подразделений. Поэтому с ними в любом случае предстояло иметь дело.

Вторым видом укреплений были объединенные в систему современные сооружения – траншеи, блиндажи, долговременные огневые точки. Опирающаяся на форты, такая оборона становилась прочнее.

И, наконец, третьим видом укреплений были прочные каменные здания, в изобилии имевшиеся в городе и пригородах. Казармы, железнодорожное депо, заводы – все это само по себе позволяло немцам устроить городские бои, как в Сталинграде.

Эти факторы заставили русских изменить тактику применения пехоты. Основной ударной тактической единицей становилась штурмовая группа, исчислявшаяся десятками человек. Ее главным признаком была способность к самостоятельным действиям, к умению продвигаться вперед без оглядки на действия соседних подразделений. Штурмовики были и морально, и по оснащению готовы вести бой во временном окружении. В мешанине полуразрушенного города все равно бы не получилось двигаться единым фронтом, уверенно контролируя фланги.

Штурмовики чаще всего опирались на одно или несколько средств огневой мощи группы. Огнемет, пулемет, миномет, орудие, самоходка, танк – это комбинировалось в зависимости от возможностей и характера задачи. Бойцы же прикрывали расчеты и экипажи, в свою очередь, пользуясь результатами их работы, чтобы продвинуться вперед, занять новые рубежи, автоматическим огнем и гранатами зачистить помещения. Активно применялась и взрывчатка – умелые саперы в городских боях были на вес золота.

Выложить козыри

Соотношение сил называется разное. От 100 до 137 тыс. штыков советских войск и от 60 до 130 тыс. немецких – даже в самом благоприятном варианте у русских не было подавляющего превосходства в людях. Поэтому воевать в любом случае приходилось умением, а не числом.

Зато на стороне Красной армии было превосходство в огневых средствах. Танков и самоходок было в 5 раз больше, самолетов – в 20 раз. По орудиям и минометам – почти паритет. При этом со стороны РККА применялась артиллерия особой мощности – от 203-мм «кувалд Сталина» Б-4 до 280-мм Бр-5. В дело шли и 280/305-мм орудия времен Российской империи.

Кенигсберг штурмовали с севера и с юга – всего четыре советских армии, 39-я, 43-я, 50-я и 11-я гвардейская. Исходные позиции находились примерно в районе кольца фортов. Штурм начался 6 апреля 1945 года с мощной артиллерийской подготовки. Но самый сильный технический козырь советских войск – самолеты – стоял на аэродромах: мешала погода. Сходу, в первый день, форты удалось только заблокировать. При этом противник активно контратаковал при любой возможности, в том числе с применением бронетехники.

Но погода наладилась, и 7 апреля по городу начала работать советская авиация. И сделала на этот момент главное: разрушила немецкую связь и уничтожила многие склады боеприпасов. К 8 апреля город уже был отрезан от Земландского полуострова – сообщение с Пиллау и Данцигом прервалось, и по морю никакие конвои прийти уже не могли.

В ночь с 8 на 9 апреля комендант Кенигсберга генерал Ляш предпринял попытку прорыва в сторону Пиллау – немцы понесли огромные потери и ничего не добились. К тому времени наши основательно вгрызлись в городскую застройку и уверенно продвигались вглубь. Генерал Ляш понял, что сопротивляться в такой ситуации получится максимум пару дней – и предпочел сдаться, сохранив жизнь себе и остаткам гарнизона. Никакого Сталинграда, несмотря на серьезные укрепления и боевой, судя по яростности контратак первого дня, настрой, у немцев не получилось.

Так и началась история Калининградской области.