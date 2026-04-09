    Как Кенигсберг делали Калининградом

    @ Илья Лазарев/ТАСС

    9 апреля 2026, 11:40 Мнение

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

    Брюссель подкладывает бомбу под Евросоюз
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Стало известно, на что США потратят колоссальный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США

    Однажды я ехал по какой-то сельской местности Калининградской области. Внимание привлек здоровенный щит с эмблемой Российского военно-исторического общества, на котором было выведено: «Здесь началась история Калининградской области».

    Подъехав ближе, я разглядел шрифт помельче: «Здесь 18 октября 1944 года советские войска под командованием генерала армии Черняховского первыми в Красной армии перешли границу нацистской Германии и вступили на территорию Восточной Пруссии». Несмотря на то что официально Калининградская область существует с 1946 года, ее история началась в конце 1944-го, когда на эту землю впервые въехали русские танки.

    Кольцо фортов

    С октября 1944-го, когда первый советский солдат ступил на территорию Восточной Пруссии, до апреля 1945-го, когда начался штурм ее столицы – Кенигсберга, прошло почти полгода. Нужны были оперативные паузы для накопления снарядов и топлива, для получения пополнений. РККА уже применяла новую тактику штурма – и перед тем как взяться за город, надо было обучить ей как можно большее количество людей, добиться слаженности их действий.

    Что представляли собой укрепления таких городов, как Кенигсберг, заставившие Красную армию пересмотреть подходы к применению стрелковых подразделений?

    Кенигсберг был форпостом Германии на востоке – поэтому всегда готовился к обороне. Все помнили, как русские вошли в Кенигсберг в Семилетнюю войну, в 1758 году.

    На 1945 год оборонительные сооружения Кенигсберга можно было разделить на три вида. Первым и самым заметным были 15 фортов, построенные в последней четверти XIX века и опоясывающие город по периметру. Они были по-своему красивы, но уже не вполне эффективны против вооружения и техники Второй мировой. Однако они имели ценность как своеобразная «арматура» для системы полевой обороны. Да, форты не могли эффективно контролировать территории вокруг себя или эффективно бороться с бронетехникой. Но в них можно было укрывать личный состав и складировать боеприпасы. Что давало возможность быстро подбросить подкрепления на опасное направление или усилить огневую мощь засевших там подразделений. Поэтому с ними в любом случае предстояло иметь дело.

    Вторым видом укреплений были объединенные в систему современные сооружения – траншеи, блиндажи, долговременные огневые точки. Опирающаяся на форты, такая оборона становилась прочнее.

    И, наконец, третьим видом укреплений были прочные каменные здания, в изобилии имевшиеся в городе и пригородах. Казармы, железнодорожное депо, заводы – все это само по себе позволяло немцам устроить городские бои, как в Сталинграде.

    Эти факторы заставили русских изменить тактику применения пехоты. Основной ударной тактической единицей становилась штурмовая группа, исчислявшаяся десятками человек. Ее главным признаком была способность к самостоятельным действиям, к умению продвигаться вперед без оглядки на действия соседних подразделений. Штурмовики были и морально, и по оснащению готовы вести бой во временном окружении. В мешанине полуразрушенного города все равно бы не получилось двигаться единым фронтом, уверенно контролируя фланги.

    Штурмовики чаще всего опирались на одно или несколько средств огневой мощи группы. Огнемет, пулемет, миномет, орудие, самоходка, танк – это комбинировалось в зависимости от возможностей и характера задачи. Бойцы же прикрывали расчеты и экипажи, в свою очередь, пользуясь результатами их работы, чтобы продвинуться вперед, занять новые рубежи, автоматическим огнем и гранатами зачистить помещения. Активно применялась и взрывчатка – умелые саперы в городских боях были на вес золота.

    Выложить козыри

    Соотношение сил называется разное. От 100 до 137 тыс. штыков советских войск и от 60 до 130 тыс. немецких – даже в самом благоприятном варианте у русских не было подавляющего превосходства в людях. Поэтому воевать в любом случае приходилось умением, а не числом.

    Зато на стороне Красной армии было превосходство в огневых средствах. Танков и самоходок было в 5 раз больше, самолетов – в 20 раз. По орудиям и минометам – почти паритет. При этом со стороны РККА применялась артиллерия особой мощности – от 203-мм «кувалд Сталина» Б-4 до 280-мм Бр-5. В дело шли и 280/305-мм орудия времен Российской империи.

    Кенигсберг штурмовали с севера и с юга – всего четыре советских армии, 39-я, 43-я, 50-я и 11-я гвардейская. Исходные позиции находились примерно в районе кольца фортов. Штурм начался 6 апреля 1945 года с мощной артиллерийской подготовки. Но самый сильный технический козырь советских войск – самолеты – стоял на аэродромах: мешала погода. Сходу, в первый день, форты удалось только заблокировать. При этом противник активно контратаковал при любой возможности, в том числе с применением бронетехники.

    Но погода наладилась, и 7 апреля по городу начала работать советская авиация. И сделала на этот момент главное: разрушила немецкую связь и уничтожила многие склады боеприпасов. К 8 апреля город уже был отрезан от Земландского полуострова – сообщение с Пиллау и Данцигом прервалось, и по морю никакие конвои прийти уже не могли.

    В ночь с 8 на 9 апреля комендант Кенигсберга генерал Ляш предпринял попытку прорыва в сторону Пиллау – немцы понесли огромные потери и ничего не добились. К тому времени наши основательно вгрызлись в городскую застройку и уверенно продвигались вглубь. Генерал Ляш понял, что сопротивляться в такой ситуации получится максимум пару дней – и предпочел сдаться, сохранив жизнь себе и остаткам гарнизона. Никакого Сталинграда, несмотря на серьезные укрепления и боевой, судя по яростности контратак первого дня, настрой, у немцев не получилось.

    Так и началась история Калининградской области. 

    Удары «Гераней» уничтожили сухогрузы с западным оружием под Одессой
    Опрос: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай
    Российский боевой лазер «Посох» сбил дрон на расстоянии 1,5 км
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы
    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики
    Риелторы рассказали о выставленной на продажу в центре Москвы квартире Пугачевой

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель подкладывает бомбу под Евросоюз

    Российская внешняя разведка подтверждает уже звучавшие утечки о планах Евросоюза обрести собственное (помимо французского) ядерное оружие. Однако легко заметить, что в самой этой идее заключается столько противоречий, что они способны поставить под вопрос само существование политически объединенной Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
