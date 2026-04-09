Стоимость пасхального стола в России за год снизилась почти на 2%

Набор продуктов для пасхального стола в России подешевел на 1,7% за год

Tекст: Мария Иванова

Центр стратегических разработок (ЦСР) подсчитал, что стоимость ингредиентов для пасхального стола на четыре порции снизилась на 1,7% за год, передает РИА «Новости». В расчет вошли продукты для кулича, яиц и творожной пасхи.

«Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2026 году на семью в России составила 486 рублей 88 копеек. Вслед за масленичной дефляцией в России фиксируется пасхальная – стоимость набора продуктов в среднем по стране снизилась на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи», – отмечается в исследовании.

Среди основных компонентов заметно подешевели сливочное масло (на 7,1%) и сахар (на 3,9%). Стоимость изюма с курагой снизилась на 0,3%. В то же время подорожали яйца на 5,3% и молоко на 3,2%.

Снижение цен на праздничный набор зафиксировано в 50 регионах страны. Наибольшее падение стоимости отмечено в Алтайском крае (на 7,2%), а также в Тверской и Свердловской областях (на 7%). Самый доступный пасхальный стол традиционно оказался в Мордовии, где его цена составила 382 рубля 16 копеек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России за год снизилась на 2,2% до 230 рублей.

Набор продуктов для классического кулича в федеральных торговых сетях подешевел на 9% до 148 рублей за шесть порций.

При этом весной 2025 года расходы на выпечку традиционного лакомства с изюмом и глазурью составляли 270,7 рубля.