Названа стоимость приготовления пасхального кулича с глазурью

Стоимость пасхального кулича с глазурью в России достигла 271 рубля

Tекст: Мария Иванова

Стоимость приготовления пасхального кулича с изюмом и глазурью составит этой весной 270,7 рубля, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата и открытых источников. Для расчета использовался традиционный рецепт выпечки весом приблизительно 600 граммов, а также одна порция белковой глазури.

В набор ингредиентов для самого кулича входят молоко, яйцо, сливочное масло, мука, сахар, дрожжи и изюм. Для глазури потребуется сахарная пудра, лимонный сок и белок одного яйца. При этом стоимость пудры, дрожжей и изюма оценивалась по данным крупной сети супермаркетов, так как Росстат их не отслеживает.

Самым затратным ингредиентом стал сливочное масло – его потребуется на 123,3 рубля. Существенную часть стоимости добавляет сахарная пудра (48 рублей), изюм (42 рубля) и яйца (22,1 рубля). Стоимость дрожжей и муки сравнительно невелика – 14,5 и 13,8 рубля соответственно.

Наиболее доступными компонентами остаются сахарный песок (4,5 рубля) и лимонный сок (2,7 рубля). Таким образом, основная доля расходов приходится на масло и добавки для глазури, а сам кулич без украшения стоит дешевле, чем итоговое праздничное лакомство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что покупка якобы освященных куличей не способна заменить участие в общей молитве и причащении на Пасху.

Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал разделять пасхальные куличи с семьей и единомышленниками, а не есть их в одиночку. А протоиерей Михаил Потокин сообщил, что мусульманам и иудеям не запрещено употреблять пасхальные куличи, если они этого хотят, и предложил православным делиться праздничной трапезой.