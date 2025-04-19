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    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 09:09 • Новости дня

    Названа стоимость приготовления пасхального кулича с глазурью

    Стоимость пасхального кулича с глазурью в России достигла 271 рубля

    Tекст: Мария Иванова

    Расходы на продукты для приготовления традиционного пасхального кулича с изюмом и глазурью весом 600 граммов весной составили около 271 рубля, самыми затратными оказались сливочное масло и сахарная пудра.

    Стоимость приготовления пасхального кулича с изюмом и глазурью составит этой весной 270,7 рубля, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата и открытых источников. Для расчета использовался традиционный рецепт выпечки весом приблизительно 600 граммов, а также одна порция белковой глазури.

    В набор ингредиентов для самого кулича входят молоко, яйцо, сливочное масло, мука, сахар, дрожжи и изюм. Для глазури потребуется сахарная пудра, лимонный сок и белок одного яйца. При этом стоимость пудры, дрожжей и изюма оценивалась по данным крупной сети супермаркетов, так как Росстат их не отслеживает.

    Самым затратным ингредиентом стал сливочное масло – его потребуется на 123,3 рубля. Существенную часть стоимости добавляет сахарная пудра (48 рублей), изюм (42 рубля) и яйца (22,1 рубля). Стоимость дрожжей и муки сравнительно невелика – 14,5 и 13,8 рубля соответственно.

    Наиболее доступными компонентами остаются сахарный песок (4,5 рубля) и лимонный сок (2,7 рубля). Таким образом, основная доля расходов приходится на масло и добавки для глазури, а сам кулич без украшения стоит дешевле, чем итоговое праздничное лакомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что покупка якобы освященных куличей не способна заменить участие в общей молитве и причащении на Пасху.

    Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал разделять пасхальные куличи с семьей и единомышленниками, а не есть их в одиночку. А протоиерей Михаил Потокин сообщил, что мусульманам и иудеям не запрещено употреблять пасхальные куличи, если они этого хотят, и предложил православным делиться праздничной трапезой.

    18 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    Епископа Маркела снова не выпустили в Израиль из Кишинева
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Епископа Бельцкого и Фалештского Маркела в очередной раз не выпустили из Кишинева в Израиль для того, чтобы он смог принять участие в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Архиепископ заявил журналистам, что основания для отказа в выезде ему не разъяснили, а никаких нарушений выявлено не было. Он добавил, что несмотря на случившееся, Благодатный огонь все равно будет доставлен в Молдавию другой группой священнослужителей.

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него. При этом делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно отправилась на Святую землю.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что правительство Майи Санду подобными действиями против православных пытается не только политизировать Пасху, но избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    18 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Священник объяснил бессмысленность покупки «освященных куличей»
    Священник объяснил бессмысленность покупки «освященных куличей»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покупка якобы освященных куличей не способна заменить участие в общей молитве и причащении на Пасху, заявил архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Он пошутил, что освящение куличей без присутствия тех, для кого оно осуществляется, может «и до самоотпевания дойти».

    Архиепископ в своем Telegram-канале раскритиковал тенденцию продажи «освященных куличей», в том числе «куличей из дубайского шоколада». По словам священнослужителя, обряд, который в народе называют освящением куличей, представляет собой благословение на Пасхальную трапезу.

    «То, что в обиходе именуется «освящением куличей» (признаюсь, что даже в расписании моего прихода прописано именно так), является по содержанию читаемых молитв благословением на Пасхальную трапезу. Эта особенная форма благословения обычного действия — трапезы — связана с «разрешением» поста, то есть его завершением, возможностью впервые за семь недель вкусить скоромные продукты. Окропление святой водой закрепляет совместную молитву священника и мирян», – говорит архиепископ.

    Он подчеркнул, что основное значение имеет совместная молитва в храме и причащение, а не покупка куличей, якобы освященных на производстве. Архиепископ отметил: «Нарочитое пренебрежение совместной молитвой – если имеется возможность принять в ней участие – по сути является кощунством, вступлением в противоречие с заповедью Христа собираться вместе во Имя Его».

    «Не может заменить собой общую молитву в храме и «освящение» на линии производства, вне присутствия тех мирян, ради которых оно совершается. Как иронично заметил один собрат: «Так можно и до самоотпевания дойти», – считает архиепископ.

    Он добавил, что главное в празднике Пасхи – это совместное ликование верующих и участие в главной трапезе – Причащении Святых Христовых Таин. После этого, по словам священника, не грех весело разговеться за семейной или дружеской трапезой.

    Ранее доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а разделять их с семьей и единомышленниками.

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    18 апреля 2025, 08:23 • Новости дня
    В РПЦ разрешили мусульманам и иудеям есть куличи

    Представитель РПЦ разрешил мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

    В РПЦ разрешили мусульманам и иудеям есть куличи
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Протоиерей Михаил Потокин сообщил, что мусульманам и иудеям не запрещено употреблять пасхальные куличи, если они этого хотят, и предложил православным делиться праздничной трапезой.

    Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, рассказал РИА «Новости», что мусульмане и иудеи могут без опасений есть пасхальные куличи, если испытывают такое желание.

    Потокин подчеркнул, что хотя куличи считаются освященной пищей, выбор остается за самим человеком: «Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит».

    Протоиерей отметил, что предложение кулича представителям других конфессий может стать актом доброй воли и укрепления межрелигиозных связей. Он считает, что православные могут с радостью предложить мусульманам и иудеям разделить пасхальную трапезу, как символ дружбы и взаимопонимания.

    Ранее доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а делиться ими с семьей и единомышленниками, а протоиерей Михаил Потокин призвал отказаться от покупки куличей в пакетах с религиозной символикой, чтобы избежать непотребного отношения к святыням.

    Между тем на Украине вспыхнул скандал после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич. Однако член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман отметил, что украинская паска ничем не отличается от русского кулича.

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    18 апреля 2025, 19:48 • Новости дня
    Архиепископ Маркел заявил о чинимых ему препятствиях при повторном вылете в Иерусалим
    Архиепископ Маркел заявил о чинимых ему препятствиях при повторном вылете в Иерусалим
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Архиепископ Маркел обвинил молдавскую полицию в повторном саботаже его поездки за Благодатным огнем в Иерусалим.

    В беседе с журналистами Маркел отметил, что на пути в аэропорт Кишинева ему пришлось несколько раз сменить автомобили, поскольку все они подвергались остановкам сотрудниками правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Архиепископ заявил: «Нам пришлось поменять четыре машины, пока добрались до аэропорта. Все это время нас останавливали сотрудники полиции. И каждую новую машину останавливали. Спасибо доброму человеку, который довез нас до аэропорта окольными путями. Мы вынуждены были пробираться буквально через кусты».

    Напомним, архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркел не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него.

    Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица назвал срыв поездки Маркела в Израиль частью войны Запада против православного мира.

    Религиовед Роман Лункин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что православная церковь спасает молдаван от превращения в лиц румынской национальности, поэтому власти республики начали очередную кампанию по давлению на церковь и лишают верующих пасхальной радости.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Молдавские элиты боятся быть выжженными Благодатным огнем
    Религиовед Лункин: Молдавские элиты боятся быть выжженными Благодатным огнем
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Православная церковь спасает молдаван от превращения в лиц румынской национальности, поэтому власти республики начали очередную кампанию по давлению на церковь и лишают верующих пасхальной радости. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал религиовед Роман Лункин, комментируя срыв доставки Благодатного огня в Молдавию.

    «Схождение Благодатного огня не является обязательным обрядом и правилом, укорененным в библейской традиции. Но это часть пасхальной радости верующих и незримая материальная связь со Святой землей, где и произошло воскрешение Христа», – пояснил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

    «Отнять часть пасхального праздника у верующих – это попытка их оскорбить и унизить. Власти в Кишиневе показывают, что Православная церковь Молдавии (ПЦМ) для них не обладает сакральным статусом. В Молдавии, на Украине, в странах Балтии у чиновников возникает большевистская уверенность, что они могут создавать и развенчивать святыни», – посетовал собеседник.

    «Кроме того, кампания в Молдавии по политическому давлению на ПЦМ и верующих достигла пика. Нарушаются нормы демократии и свободы совести. Создается впечатление, что Благодатный огонь выжжет элиты, которые борются за евроинтеграцию, неолиберальные ценности и противодействуют Москве», – продолжил эксперт.

    «Похоже, политики во главе с Санду убеждены, что ПЦМ – основное препятствие для сближения с Европой. Впрочем, они правы: именно наличие сильной церкви сохраняет молдаван как народ, спасая их от превращения в лиц румынской национальности с особым колоритом», – заметил он.

    «В целом же историческое и культурное сознание народа Молдавии связано с ПЦМ, поэтому в Кишиневе хотят избавиться от нее как от сильного общественного института. Для этого начаты кампании против главы церкви и других иерархов, в прессе создается негативный образ молдавского православия, а Санду приветствует переход священников в Румынский патриархат – Бессарабскую митрополию», – напомнил религиовед.

    «Но ПЦМ сохранилась и даже окрепла. В итоге власти, ощутив свое бессилие, решили идти на откровенно подлые поступки. Можно ожидать, что в дальнейшем Санду последует украинско-эстонской логике и попытается издать закон с намерением ликвидировать ПЦМ или ее структуры. Но сделать это будет непросто, поскольку молдавские верующие закалились в борьбе», – спрогнозировал Лункин.

    Ранее сообщалось, что архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл не смог вылететь в Израиль за Благодатным огнем из-за дополнительных проверок пограничников в аэропорту Кишинева. Пограничники подвергли его долгой проверке, которая длилась несколько часов, и самолет улетел без него, сообщает «Спутник. Молдавия».

    «Причину, по которой меня не выпустили в Израиль, я так и не понял. Несмотря на то что я священнослужитель, провели досмотр, составили протокол, но ничего не объяснили. Паспорт вернули уже после того, как самолет улетел», – рассказал епископ.

    В молдавской Партии социалистов произошедшее назвали сознательным актом духовного террора. Подобные действия напрямую угрожают гражданскому миру и согласию в молдавском обществе, указали в блоке «Победа».

    В Москве также осудили действия Кишинева. «Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу», – заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Управление верховного комиссариата ООН по правам человека разбирается в ситуации, заявил его представитель Тамин Аль-Китан.

    Произошедшее – часть войны Запада с православием, но она безуспешна, как и внешние попытки поставить православный мир под контроль, сказал сербский режиссер Эмир Кустурица в комментарии «РИА Новости». «После нападения на Киево-Печерскую лавру меня больше ничего не удивляет. Они думают, что новыми секулярными политическими шагами сначала запугают, а затем уничтожат православную цивилизацию. Но им это не удастся», – указал артист.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла значение Благодатного огня для верующих.

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    16 апреля 2025, 17:11 • Новости дня
    Протоиерей РПЦ призвал не покупать куличи в религиозных пакетах

    Протоиерей Потокин рекомендовал не приобретать куличи в пакетах с иконами

    Протоиерей РПЦ призвал не покупать куличи в религиозных пакетах
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Протоиерей Михаил Потокин призвал отказаться от покупки куличей в пакетах с религиозной символикой, чтобы избежать непотребного отношения к святыням.

    Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» призвал отказаться от покупки куличей, завернутых в упаковку с изображениями религиозных символов и святынь, сообщает РИА «Новости».

    «Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра) Иванова, с Матронушкой пакета не будем покупать. Не будем, не надо... Чтобы потом это все не выбрасывалось в помойки, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже – то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», – отметил Потокин.

    Священнослужитель выразил мнение, что если покупатели перестанут приобретать куличи в пакетах с религиозной символикой, то торговля быстро отреагирует и прекратит их производство. Он подчеркнул, что лучше покупать простые куличи без надписей и изображений, которые можно освятить и потреблять по назначению.

    Ранее в Русской православной церкви обратили внимание на проблему оставления еды на кладбищах, что привлекает диких животных и противоречит церковной традиции.

    В трендах куличи с жидкой ягодной или ореховой начинкой и глазурь из шоколада с ягодами или из аквофабы, как отметил шеф-повар Григорий Малышев, который также рассказал, как сделать кулич более диетическим.

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    18 апреля 2025, 21:31 • Новости дня
    Молдавские власти отправили за Благодатным огнем представителей Бессарабской митрополии
    Молдавские власти отправили за Благодатным огнем представителей Бессарабской митрополии
    @ Иван Батырев/ТАСС

    Делегация прорумынской и лояльной президенту Майе Санду Бессарабской митрополии смогла беспрепятственно вылететь из Кишинева за Благодатным огнем в Иерусалим. При этом архиерею Православной Церкви Молдовы (ПЦМ) дважды за день власти Молдавии не позволили вылететь на Святую Землю.

    Делегация прорумынской Бессарабской митрополии беспрепятственно вылетела из Кишинева в Иерусалим на церемонию схождения Благодатного огня, стало известно газете ВЗГЛЯД.

    При этом архиерей Православной Церкви Молдовы (ПЦМ) –  епископ Бельцкий и Фалештский Маркел – столкнулся с препятствиями при прохождении границы и в итоге не смог попасть на рейс. Он должен был присоединиться на Святой Земле к ранее вылетевшей делегации из нескольких архиереев и мирян, однако молдавские пограничники и таможня сделали все для того, чтобы священник не успел на самолет.

    Как сообщил ранее Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, сейчас власти Молдавии хотят избавиться от ПЦМ как от сильного общественного института. Для этого начаты кампании против главы церкви и других иерархов, в прессе создается негативный образ молдавского православия. При этом Санду приветствует переход священников в Румынский патриархат – Бессарабскую митрополию, несмотря на то что сейчас в стране ее поддерживает незначительное число православных молдаван.

    Вечером в пятницу архиепископ Маркел попытался вновь вылететь в Иерусалим, но его снова не выпустили из Молдавии.

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    16 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    РПЦ предложила сделать понедельник после Пасхи выходным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Кипшидзе на пресс-конференции подчеркнул, что такое предложение обосновано историческими, культурными и религиозными традициями, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичная традиция существует в ряде европейских стран, а в России «есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны». Он подчеркнул важность осознанного отношения к празднику Воскресения Христова, чтобы он не сводился лишь к дополнительной возможности устроить пикник.

    Протоиерей Михаил Потокин добавил, что многие верующие посещают храмы на Светлой седмице, и введение дополнительного выходного могло бы подчеркнуть значимость Пасхи. «Пасха – это не только религиозный праздник, но и возможность переосмыслить духовные ценности», – отметил он.

    Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею сделать Пасху и Троицу выходными. По ее словам, это может привести к увеличению затрат компаний, так как работодателям придется платить двойную зарплату за работу в эти дни.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

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    18 апреля 2025, 00:25 • Новости дня
    В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходным

    ЛДПР предложила перенести один выходной на понедельник после Пасхи с 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты ЛДПР разработали законопроект о переносе выходного на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года, с целью создания дополнительных условий для верующих.

    Как передает РИА «Новости», депутаты Госдумы от ЛДПР, возглавляемые председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, представили законопроект, предлагающий переносить один выходной день на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Законопроект уже направлен на заключение в правительство.

    Согласно пояснительной записке, предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса, чтобы ежегодно закреплять перенос выходного на понедельник, следующий за Пасхой, если этот день не является официальным праздником. Это будет способствовать выражению религиозных чувств и проведению времени с близкими.

    Нилов подчеркнул, что предложение направлено на сохранение баланса рабочих и нерабочих дней. Он отметил, что инициатива, поддержанная Русской Православной Церковью, направлена на создание светлого пасхального понедельника как выходного дня.

    По действующему Трудовому кодексу, перенос выходных возможен в целях рационального использования времени. Законы или нормативные акты о переносе выходных должны публиковаться за месяц до начала года или за два месяца до даты устанавливаемого выходного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Пасху ожидается температура до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

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    18 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    На Украине потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу

    УПЦ и украинские политики потребовали отменить ЛГБТ-фестиваль в Страстную пятницу

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве планируют провести ЛГБТ-кинофестиваль (организация запрещена в России) в Страстную пятницу, что вызвало возмущение среди представителей Украинской православной церкви и политиков, которые считают это неуважением к верующим в период пасхальных праздников.

    На Украине разгорелся скандал из-за планируемого ЛГБТ-фестиваля (организация запрещена в России) в Киеве в Страстную пятницу. Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и ряд политиков выразили возмущение из-за запланированного мероприятия, они сочли его неуважением к верующим, передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, включенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, назвал проведение кинофестиваля провокацией и потребовал его переноса. В своем Telegram-канале он отметил, что это «неуважение к миллионам людей, для которых Страстная пятница – день тишины, скорби и молитвы».

    Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев также высказался против проведения фестиваля. Он выразил недовольство в своем Telegram-канале, заявив, что проведение фестиваля в пасхальные праздники является неуместным.

    Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука от УПЦ назвал фестиваль «надругательством» и призвал к противодействию. Союз православных журналистов цитирует его заявление о том, что использование этих дней для продвижения идеологии, противоречащей христианской нравственности, является глубоко неуважительным к духовной сути личности.

    Несмотря на поднятую волну критики, информации о возможной отмене фестиваля не поступало от его организаторов или властей.

    Киевская городская госадминистрация предложила отменить крестные ходы и богослужения на Пасху, рекомендуя религиозным общинам организовать онлайн-трансляции для верующих.

    Также на Украине на Пасху решили ввести ограничения и проверять документы у граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что с помощью парадов ЛГБТ Украина хочет доказать Западу свою приверженность европейским ценностям.

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    18 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Глава ЛНР приостановил комендантский час в Пасхальную ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    В ЛНР на время Пасхи жители большинства районов смогут посетить богослужения ночью благодаря приостановке комендантского часа.

    Как передает РИА «Новости», глава ЛНР Леонид Пасечник издал указ о временной отмене комендантского часа на территории республики в связи с Пасхой.

    «Принял решение приостановить действие комендантского часа в Пасхальную ночь, чтобы жители республики смогли посетить праздничные богослужения в православных храмах. Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля», – рассказал Пасечник.

    Он подчеркнул, что эта мера будет действовать только там, где позволяет военная обстановка. В частности, из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка комендантский час «не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме».

    Несмотря на это, жители ряда муниципалитетов смогут свободно посещать храмы в ночь на Пасху, а в отдельных районах ограничения сохранятся из-за продолжающейся опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нацполиция на Украине планирует ужесточить меры безопасности в Пасхальное воскресенье и будет проводить выборочные проверки документов у граждан вблизи храмов, а на проведение богослужений могут повлиять ограничения комендантского часа.

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    19 апреля 2025, 00:31 • Новости дня
    Делегация из России посетила святыни Иерусалима перед Пасхой

    Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла за Благодатным огнем

    Tекст: Денис Тельманов

    В канун Пасхи представители Фонда Андрея Первозванного отправились в Иерусалим за Благодатным огнем и получили благословение патриарха Феофила III на важную миссию.

    Как передает ТАСС, делегация Фонда Андрея Первозванного в пятницу прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем и посетила главные христианские святыни города, включая храм Гроба Господня, Александровское подворье и часовню Кувуклию.

    Делегацию возглавил глава попечительского совета фонда Владимир Якунин. На аудиенции у патриарха Иерусалимского Феофила III Якунин отметил, что Иерусалимская церковь является материнской для православных конфессий и поблагодарил патриарха за укрепление христианского присутствия на Святой земле.

    Патриарх Феофил III, благословляя российскую делегацию, подчеркнул значимость их миссии «во времена, когда люди стремятся к разрушению».

    Он передал послание патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также президенту России Владимиру Путину, выразив благодарность за выполненные обещания.

    «Самое главное – то, что он обещает, он всегда выполняет. Пожалуйста, передайте ему слова благодарности от меня», – сказал патриарх.

    Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и задержку вылета архиепископа Маркелла властями Молдавии.

    Патриарх выразил обеспокоенность данным инцидентом. Ожидается, что схождение Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня накануне Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля одновременно западными и восточными христианами.

    По информации фонда, Благодатный огонь будет доставлен в российские приграничные области и в столицу, где он попадет к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 храмов.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту не планируется, однако представители епархий Русской православной церкви смогут принять участие в мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии дважды не выпустили епископа Бельцкого и Фалештского Маркела из Кишинева в Израиль для участия в церемонии получения Благодатного огня в Иерусалиме, в то время как делегация Бессарабской митрополии, лояльной президенту Майе Санду, смогла вылететь из Кишинева без препятствий.

    Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал срыв этой поездки знаком войны против православного мира.

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    18 апреля 2025, 11:19 • Новости дня
    Дуб Авраама расцвел на Русском подворье в Хевроне перед Пасхой
    Дуб Авраама расцвел на Русском подворье в Хевроне перед Пасхой
    @ REUTERS/Nayef Hashlamoun

    Tекст: Мария Иванова

    Древний Мамврийский дуб на Русском подворье в Хевроне снова расцвел, символизируя возрождение и надежду в преддверии православной Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля.

    Мамврийский дуб в Хевроне, расположенный на территории Русского подворья, снова расцвел, сообщает ТАСС. Его цветение в этом году совпало с православной Пасхой, которая будет отмечаться 20 апреля. Этот дуб связан с библейским повествованием о явлении Бога Аврааму и считается символом веры. Ветхозаветный патриарх принимал под его сенью Божьих посланников в виде трех путников, олицетворявших Святую Троицу.

    Многие связывают состояние дуба с народным поверием о предзнаменовании конца света. На рубеже XX и XXI столетий, когда дерево окончательно засохло, эти страхи окрепли. Однако в 2010-е годы дуб дал новую поросль, которая теперь цветет. Иеромонах Амвросий (Игнатов), ключарь подворья, подчеркнул, что новые побеги – это продолжение того самого Мамврийского дуба, что подтверждено анализом ДНК.

    Возрождение дуба иеромонах Амвросий считает символичным, особенно в скором времени перед Пасхой. По его словам, оно подчеркивает милосердие Бога и является ответом на апокалиптические слухи. Он отметил, что цветущий дуб дает надежду и свидетельствует о том, что конец света отдаляется. Для иеромонаха это также напоминание о библейской истории и образце веры, который оставил Авраам.

    Сам город Хеврон – один из древнейших в мире, он обладает значимой святыней – пещерой Патриархов, где, по преданию, похоронены Авраам, Исаак, Иаков и их жены. Хеврон – важное место для иудеев, христиан и мусульман. В 1997 году Ясир Арафат передал Русское подворье Московскому патриархату. На его территории действует монастырь Святой Троицы, который является единственным христианским объектом в мусульманском Хевроне. В этом году монастырь отметит 100-летие со дня освящения.

    Отметим при этом, что 10 марта израильская армия штурмовала больницу «Аль-Ахли» в Хевроне, изъяв оборудование службы безопасности, позднее сообщалось, что один палестинец был ранен в результате обстрела контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Хеврон израильскими войсками.

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    17 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Священник рекомендовал не есть куличи в одиночку

    Иерей Антоний Борисов призвал делиться куличами с близкими на Пасху

    Tекст: Мария Иванова

    Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а разделять их с семьей и единомышленниками.

    Иерей Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и клирик храма Воскресения Словущего в Москве, рассказал РИА «Новости» о значении пасхальных куличей и их символике.

    По его словам, кулич – это домашний вариант артоса, особого пасхального хлеба, который напоминает о жертве Христа и его Воскресении. Борисов отметил, что артос связан с традицией, когда апостолы собирались на общую трапезу и оставляли кусок хлеба для Христа как знак Его духовного присутствия и единства.

    Священник подчеркнул, что куличи лучше не есть в одиночестве, а делиться этим хлебом с людьми, которых считают единомышленниками в вере и с семьей.

    «Есть замечательная традиция, что кулич в одиночку не едят. Это хлеб, который разрезается, преломляется для того, чтобы мы могли его съесть с людьми, которых считаем своими единомышленниками в вере, во Христе, со своей семьей», – сказал Борисов.

    Пасха, или Воскресение Христово, будет отмечаться Русской православной церковью 20 апреля 2025 года. Неделей ранее начинается Великий пост, который завершается Страстной седмицей, посвященной последним дням земной жизни Иисуса Христа, его распятию и воскресению. В эти дни верующие стремятся соблюдать строгий пост и собираться с близкими для совместных молитв и трапез.

    Ранее протоиерей Михаил Потокин призвал отказаться от покупки куличей в пакетах с религиозной символикой, чтобы избежать непотребного отношения к святыням.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал на Украине вспыхнул после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич. Член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман отметил, что украинская паска ничем не отличается от русского кулича.

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