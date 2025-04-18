В РПЦ разрешили мусульманам и иудеям есть куличи

Представитель РПЦ разрешил мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

Tекст: Мария Иванова

Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, рассказал РИА «Новости», что мусульмане и иудеи могут без опасений есть пасхальные куличи, если испытывают такое желание.

Потокин подчеркнул, что хотя куличи считаются освященной пищей, выбор остается за самим человеком: «Если человек хочет, то вряд ли это ему повредит».

Протоиерей отметил, что предложение кулича представителям других конфессий может стать актом доброй воли и укрепления межрелигиозных связей. Он считает, что православные могут с радостью предложить мусульманам и иудеям разделить пасхальную трапезу, как символ дружбы и взаимопонимания.

Ранее доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал не есть пасхальные куличи в одиночку, а делиться ими с семьей и единомышленниками, а протоиерей Михаил Потокин призвал отказаться от покупки куличей в пакетах с религиозной символикой, чтобы избежать непотребного отношения к святыням.

Между тем на Украине вспыхнул скандал после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич. Однако член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман отметил, что украинская паска ничем не отличается от русского кулича.