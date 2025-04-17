Священник рекомендовал не есть куличи в одиночку

Иерей Антоний Борисов призвал делиться куличами с близкими на Пасху

Tекст: Мария Иванова

Иерей Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и клирик храма Воскресения Словущего в Москве, рассказал РИА «Новости» о значении пасхальных куличей и их символике.

По его словам, кулич – это домашний вариант артоса, особого пасхального хлеба, который напоминает о жертве Христа и его Воскресении. Борисов отметил, что артос связан с традицией, когда апостолы собирались на общую трапезу и оставляли кусок хлеба для Христа, как знак его духовного присутствия и единства.

Священник подчеркнул, что куличи лучше не есть в одиночестве, а делиться этим хлебом с людьми, которых считают единомышленниками в вере и с семьей.

«Есть замечательная традиция, что кулич в одиночку не едят. Это хлеб, который разрезается, преломляется для того, чтобы мы могли его съесть с людьми, которых считаем своими единомышленниками в вере, во Христе, со своей семьей», – сказал Борисов.

Пасха, или Воскресение Христово, будет отмечаться Русской православной церковью 20 апреля 2025 года. Неделей ранее начинается Великий пост, который завершается Страстной седмицей, посвященной последним дням земной жизни Иисуса Христа, его распятию и воскресению. В эти дни верующие стремятся соблюдать строгий пост и собираться с близкими для совместных молитв и трапез.

Ранее протоиерей Михаил Потокин призвал отказаться от покупки куличей в пакетах с религиозной символикой, чтобы избежать непотребного отношения к святыням.

Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал на Украине вспыхнул после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич. Член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман отметил, что украинская паска ничем не отличается от русского кулича.