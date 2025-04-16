Протоиерей РПЦ призвал не покупать куличи в религиозных пакетах

Протоиерей Потокин рекомендовал не приобретать куличи в пакетах с иконами

Tекст: Елизавета Шишкова

Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» призвал отказаться от покупки куличей, завернутых в упаковку с изображениями религиозных символов и святынь, сообщает РИА «Новости».

«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с «Явлением Христа народу» (художника Александра) Иванова, с Матронушкой пакета не будем покупать. Не будем, не надо... Чтобы потом это все не выбрасывалось в помойки, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже – то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», – отметил Потокин.

Священнослужитель выразил мнение, что если покупатели перестанут приобретать куличи в пакетах с религиозной символикой, то торговля быстро отреагирует и прекратит их производство. Он подчеркнул, что лучше покупать простые куличи без надписей и изображений, которые можно освятить и потреблять по назначению.

Ранее в Русской православной церкви обратили внимание на проблему оставления еды на кладбищах, что привлекает диких животных и противоречит церковной традиции.

В трендах куличи с жидкой ягодной или ореховой начинкой и глазурь из шоколада с ягодами или из аквофабы, как отметил шеф-повар Григорий Малышев, который также рассказал, как сделать кулич более диетическим.