Захарова заявила о космосе как поле идеологического противостояния

Названы приоритеты технологического развития России

Депутат Госдумы Сидякин: Задача – создать в России рай для инженеров, конструкторов, ученых

Tекст: Олег Исайченко

«12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Это повод вспомнить путь, пройденный нашей страной, и определить направления развития. Россия уверенно движется по пути от технологического суверенитета к лидерству, опираясь на собственные научные и инженерные школы. Основы для этого заложены в нацпроектах, реализация которых контролируется лично президентом Владимиром Путиным», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Проектирование и развертывание в ближайшем будущем российской орбитальной станции, создание многоспутниковой группировки «Сфера», внедрение отечественных нейросетей в экономику и госуправление, а также системная поддержка инженерных кадров – реальные шаги к созданию будущего, которым каждый россиянин сможет гордиться», – указал он.

«Россия приступила к реализации нацпроекта «Космос». До 2036 года запланировано создание и запуск 19 космических аппаратов. Они нужны для исследований влияния космического пространства и радиации Солнца на околоземное пространство. С этой целью в 2025 году был запущен аппарат «Бион». Также наша задача – изучение объектов Солнечной системы посредством миссии «Венеры». Мы возвращаемся на «русскую планету», – рассказал Валерий Богомолов, главный эксперт департамента космических систем госкорпорации «Роскосмос».

«Следующее направление – исследование вселенной с помощью трех обсерваторий. Их задачи – поиск жизни на других планетах и построение карты окружающего пространства. Также важный трек – лунная программа, в рамках которой будет проведено шесть запусков орбитальных и посадочных аппаратов. Цель проекта – найти место для создания лунной базы, которую планируется организовать после 2030 года», – продолжил он.

Отметим, что отдельным важным направлением космической сферы России является подготовка кадров. С этой целью с прошлого года в стране действует программа целевого набора в профильные вузы с гарантированным трудоустройством.

«В мире разворачивается гонка за искусственный интеллект, по масштабу сопоставимая с космической», – уточнил Александр Сидякин, депутат Госдумы. «В народной программе «Единой России» будет заложен раздел по технологиям и инновациям как самостоятельный приоритет. Также основан совет по инновационному технологическому развитию. Главная задача партии – создать в стране инновационный рай для инженеров, конструкторов, ученых, разработчиков, профильных предпринимателей», – отметил он.

Помимо этого, при партийной поддержке ранее был создан Центр беспилотных систем и технологий, объединивший сотни компаний по всей стране. Их деятельность охватывает всю сферу: от разработки идеи до серийного производства. Собранные в рамках проекта БПЛА, системы связи и РЭБ были переданы военнослужащим.

Со своей стороны, партия «Новые люди» запустила проект «Инженеры будущего», в рамках которого в 60 регионах на современных предприятиях проводятся экскурсии для старшеклассников и студентов младших курсов, отметил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме.

«Для большей доступности технологий в регионах мы развиваем «Робоуроки», гонки роверов, турниры по робототехнике. Кроме того, для развития в стране инженерной среды, базы, инженеров, предпринимателей и технологических команд создан «Нейролаб», целая экосистема из более чем 900 компаний, которые разрабатывают и внедряют решения в сфере ИИ. Помимо этого, запущен проект «Нейростарт», где люди старшего поколения учатся пользоваться новыми технологиями», – рассказал он.

Напомним, цель вышеназванных проектов – подготовить сотни тысяч инженеров к 2030 году. При содействии компаний-партнеров уже около 100 тыс. человек прошли обучение работе с ИИ. Кроме того, более тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства уже внедряют ИИ-решения в своей деятельности.

«В современном мире только космосом, атомной энергетикой и высококлассным оружием победить в технологической гонке невозможно. Если мы говорим о будущем, то нам нужно также заниматься медицинскими технологиями и искусственным интеллектом. Это вопрос национальной безопасности и жизни людей, особенно в сфере медицины», – добавляет Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме.

По его словам, в прошлом году в Госдуме по инициативе «Справедливой России» была создана рабочая группа по ИИ. «Результатом ее работы стало заседание, на котором была предъявлена концепция и рубрикатор закона об ИИ. В нем должны быть обозначены основные понятия и основные принципы регулирования искусственного интеллекта. Один из общих моментов –обязательная маркировка видео- и фото-контента с ИИ», – сказал парламентарий.

«Согласно всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник», 94% россиян уверены, что государству необходимо стремиться к первенству в сфере технологий», – подчеркнула Ксения Демина, руководитель практики «Гостех» центра ВЦИОМ. «Также за последние четыре года с 55% до 65% выросла доля граждан, считающих Россию одной из ведущих технологических стран. Ключевые технологии превосходства: оборонная промышленность, атомная энергетика и космические новации», – указала она.

«Также 73% опрошенных сказали, что за последний год использовали нейросети. При этом, большая часть аудитории выбирает российские решения – об этом говорят 44% респондентов», – заключила спикер.