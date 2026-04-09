    Ключевой признак выдаст желание США воевать дальше
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Стало известно, на что США потратят колоссальный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана
    Стало известно об установке Ираном мин в Ормузском проливе
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    AP: Финляндия готовится открыть подземное хранилище ядерных отходов
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 13:23 • Новости дня

    Песков заявил о поиске Россией взаимовыгодных отношений с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия стремится к взаимовыгодным отношениям со всеми государствами, включая европейские, несмотря на отсутствие контактов, заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых, взаимоуважительных и взаимовыгодных отношениях со всеми странами, в том числе с государствами Европы, заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в настоящее время европейские страны полностью отказываются от каких-либо контактов с Москвой, что вызывает сожаление у российской стороны.

    Песков также прокомментировал заявление начальника генерального штаба вооруженных сил Франции Фабьена Мандона, который выразил обеспокоенность возможной войной с Россией. По словам пресс-секретаря, Россия не представляет угрозы ни для одной страны, если та не планирует становиться центром антироссийской деятельности, не намерена уничтожать русскоязычное население и не собирается подрывать безопасность Российской Федерации.

    Песков отдельно подчеркнул, что политика России строится на принципах уважения суверенитета других государств и поиске баланса интересов, а негативная риторика западных стран не способствует развитию диалога.

    Начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон призвал армию готовиться к возможному военному столкновению.

    Начальник генштаба Франции Фабьен Мандон заявил о необходимости срочного укрепления военно-морских сил страны.

    Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией.

    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Соцфонд назначил на 1 июня старт приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    8 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор временно закрыл 47 детских садов одной сети в Петербурге и Ленинградской области после вспышки сальмонеллеза, которая затронула детей и сотрудников.

    Утром 8 апреля во всех учреждениях не оказалось воспитанников – их заранее отправили домой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, передает «Московский комсомолец».

    Расследование установило, что причиной массового отравления стало некачественное мясо цыплят-бройлеров, поступившее от частной компании-поставщика. В работе организации выявили серьезные нарушения, в том числе отсутствие необходимого оборудования и несоблюдение технологии приготовления пищи. Выяснилось, что готовая продукция перевозилась с нарушением температурного режима, а на упаковках не было необходимых маркировок.

    Персонал компании не проходил обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения, а на кухнях обнаружили просроченные продукты. По решению суда деятельность компании-поставщика приостановлена на 30 суток. Проверка коснулась и поставщика сырья, где также выявили отсутствие медосмотров у сотрудников и дезинфицирующих средств. В результате экспертизы в мясе цыплят-бройлеров была выявлена сальмонелла, из оборота изъяли более 500 килограммов опасной продукции.

    В феврале у двух московских школьников после употребления пельменей с говядиной из сети «ВкусВилл» выявили сальмонеллез, дети несколько дней находились в тяжелом состоянии.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    8 апреля 2026, 16:47 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал проверку крема La Roche-Posay из-за опасного состава
    Tекст: Валерия Городецкая

    Роспотребнадзор принимает необходимые меры в связи с появлением на маркетплейсах французского крема La Roche-Posay, который, предположительно, содержит бензол, сообщили в ведомстве.

    В сообщении Роспотребнадзора в Max отмечается, что действия осуществляются в рамках законодательства России.

    Служба направила официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли. В письме содержится требование довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости принятия мер против дистанционной реализации продукции, не соответствующей российским нормам и создающей возможные риски для здоровья населения.

    В 2024 году национальный союз защиты прав потребителей выявил опасные вещества в 65% косметики в России.

    9 апреля 2026, 10:19 • Новости дня
    Кадыров опроверг возможную отправку чеченских подразделений в Иран
    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможной отправке чеченских подразделений на помощь Ирану.

    Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что в сети распространяется информация о готовности чеченских бойцов выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев, однако это не соответствует действительности.

    Он отметил: «Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вёл боевые действия только против США и Израиля... Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива».

    Глава Чечни подчеркнул, что у него сложились братские отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. По его словам, он обеспокоен тем, что мирные жители третьих стран становятся невинными жертвами конфликта. Кадыров добавил, что не поддерживает действия, которые наносят вред гражданам и инфраструктуре дружественных арабских государств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    8 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге может быть введен возрастной ценз для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности – использовать их смогут только лица старше 16 лет.

    Об этом сообщил депутат городского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь, комментируя соответствующий законопроект, подготовленный в парламенте, передает «Московский комсомолец».

    Среди средств индивидуальной мобильности (СИМ) перечисляются электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейтборды и аналогичные устройства.

    Документ предусматривает не только повышение возрастного порога, но и обязательную государственную регистрацию каждого СИМ. Также предлагается запретить передвижение на таких устройствах по пешеходным дорожкам, если самокаты используются для предпринимательской деятельности. Это ограничение коснется, в первую очередь, курьеров.

    Курьеры будут обязаны проходить инструктажи по правилам дорожного движения, а их транспорт – соответствовать определенным техническим требованиям.

    Ранее власти Новосибирска ограничили движение электросамокатов ночью.

    В начале апреля власти Люберецкого городского округа приняли решение ввести запрет на прокат электросамокатов. В Котельниках вслед за Люберцами запретили прокат электросамокатов.

    8 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Захарова назвала санкции против судоходных компаний России незаконными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение санкций против судоходных компаний России и причисление судов, перевозящих российские углеводороды, к «теневому флоту» нарушают международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что такие действия противоречат положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, передает ТАСС.

    «Внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под российским флагом, объявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким теневым флотом – все это является нарушением международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», – сказала она.

    Ранее помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании коллегии заявил, что страны Евросоюза создали термин «теневой флот», чтобы легитимировать действия против российских морских перевозок.

    МИД России заявлял, что западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

    8 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Личные вещи погибшего военкора Прокофьевой передали Музею Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Личные вещи военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, были переданы на вечное хранение в Музей Победы.

    Экспонаты пополнят выставку «СВО. Zащитники Отечества» и будут напоминать посетителям о мужестве и самоотверженности журналистки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мама Анны, Ольга Прокофьева, выразила благодарность музею за сохранение памяти о дочери. «Мы очень благодарны Музею Победы за то, что исполняется наша заветная мечта, чтобы память обо всех героях специальной военной операции и память о нашей дочери продолжала жить. Это очень важно», – сказала она. Ольга также добавила, что надеется вдохновить молодых людей историей своей дочери.

    Анна Прокофьева родилась в Москве, окончила РУДН по специальности «Журналистика», владела испанским языком и работала в «Россия сегодня». Она активно помогала отправлять гуманитарную помощь в зону СВО и сдавала кровь для раненых, а военную корреспондентскую деятельность начала с добровольческой бригадой «Ветераны». С весны 2023 года работала военным корреспондентом Первого канала, освещая события спецоперации на Украине.

    В музей на Поклонной горе были переданы такие личные вещи Анны, как шлем, бронежилет и мягкая игрушка-талисман. В церемонии приняли участие ее родные, коллеги, студенты факультетов журналистики и представители Медиаакадемии Музея Победы.

    Заместитель директора музея, вице-адмирал Федор Смуглин напомнил, что в марте 2025 года съемочная группа попала на украинскую мину по пути на задание, а 17 апреля того же года Анна была посмертно награждена орденом Мужества. Ее имя внесено в информационную базу героев СВО Музея Победы. В день церемонии Анне Прокофьевой исполнилось бы 37 лет.

    Завершилась церемония встречей в Зале Единства, где близкие и коллеги Анны поделились воспоминаниями и рассказали о ее профессиональном пути молодым журналистам.

    8 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова: Москва заинтересована в возобновлении участия Армении в ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона заинтересована в восстановлении полноценного участия Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями. Иного, как мы неоднократно подчеркивали, мы не видим», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что никаких других решений по членству Армении в ОДКБ не принималось, несмотря на многочисленные слухи и домыслы.

    Захарова отметила, что Россия рассчитывает на возвращение Армении к полноценной работе в структуре коллективной безопасности.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ.

    8 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Захарова заявила о стремлении Молдавии дистанцироваться от России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии решением о выходе из СНГ хотят полностью и окончательно дистанцироваться от России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментарий которой приводится на сайте МИД, подчеркнула, что за этим шагом просматривается стремление молдавских властей подчеркнуть необратимость курса на евроинтеграцию и отделение от России, несмотря на мнение простых граждан страны.

    По словам официального представителя МИД России, решение Молдавии о выходе из СНГ имеет конъюнктурный характер и с экономической точки зрения является деструктивным. Она отметила, что денонсация базовых соглашений СНГ негативно скажется на деловых связях республики, которые формировались годами.

    Захарова заявила, что надежды Кишинева на компенсацию экономических потерь за счет доступа к рынку Евросоюза не оправдывают себя. Она также добавила, что подобные действия Молдавии фактически ведут к изоляции от евразийских процессов, в которых республика ранее активно участвовала.

    Напомним, Молдавия начала процесс выхода из СНГ в январе. В марте правительство Молдавии одобрило проект денонсации соглашения о создании СНГ.

    МИД Молдавии обозначил, что страна перестанет быть членом СНГ спустя двенадцать месяцев после парламентского решения о денонсации соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам.                                               

    8 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    РАЭК: Экономика Рунета показала рекордный рост

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев подчеркнул, что экономика Рунета в 2024 году показала рекордные темпы роста: объем электронной коммерции составил 22,5 трлн рублей, а доля онлайн-продаж в рознице впервые превысила 20%.

    В столице прошла пресс-конференция Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), посвященная юбилею организации и будущему Российскому интернет-форуму. Генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев сообщил, что 2025 год стал этапом глубокой перестройки аналитической деятельности, и теперь в ассоциации появилось направление экспресс-аналитики по запросам бизнеса и государства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Гуляева, эти экспресс-исследования будут представлены на РИФ-2026 в апреле на трех площадках совместно с компаниями-участниками совета РАЭК.

    Общее значение экономики Рунета за прошлый год превысило 30 трлн рублей, из которых 27,9 трлн пришлось на электронную коммерцию, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего росла C2C-торговля, увеличившись на 40% за год.

    Особое внимание на пресс-конференции уделили новому продукту РАЭК – «Навигатору ИТ-отрасли», который должен стать инструментом для принятия решений бизнесом и государственными структурами. Заместитель гендиректора РАЭК Юрий Линдре отметил, что исследование фиксирует масштабные изменения в цифровой среде, включая рост соцмедиа и усиление роли искусственного интеллекта. Сейчас в соцсетях России уже 158 млн авторов ежедневно создают до 100 млн сообщений, а ежемесячно публикуется около 2,3 млн промаркированных рекламных сообщений.

    Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный рассказал, что анализ более 4 млн публичных сообщений и 165 млн реакций пользователей подтвердил влияние ИИ на структуру и тематику цифровых коммуникаций. «Он превращает привычные темы, такие как образование, медицина, безопасность и труд, в новые смысловые поля, где технологии играют главную роль», – заявил Черный.

    Гуляев также сообщил, что РАЭК перешла к формированию системной сети международных партнерств, подписав соглашения с рядом зарубежных организаций. Начата работа по выходу на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Главной задачей ассоциации названо создание инфраструктуры для доступа российских компаний к аналитике и новым рынкам. РИФ-2026, который пройдет в «Сколково», сохранит формат открытого диалога и расширит деловую программу.

    8 апреля 2026, 15:02 • Новости дня
    Захарова заявила о лидирующей роли Украины в торговле людьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина занимает одну из ведущих позиций в мире по черной трансплантологии и торговле людьми, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    По ее словам, наиболее уязвимыми жертвами этой деятельности становятся дети, особенно сироты, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми. Самыми уязвимыми в этой сфере, конечно, оказались дети. Не просто дети, а дети-сироты», – сказала Захарова.

    Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что власти Украины используют тему якобы похищенных украинских детей исключительно в антироссийских целях на международных площадках. Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский регулярно выражает благодарность западным странам за поставки оружия, однако не упоминает посредников, которые содействуют воссоединению детей с семьями.

    По мнению Захаровой, если Зеленский публично поблагодарит таких посредников, ему придется признать факт существования работы по воссоединению семей. Это, по ее словам, противоречит созданному украинским руководством ложному мифу о специально похищенных детях.

    Ранее ООН выразила опасения из-за риска торговли людьми на Украине.

    8 апреля 2026, 17:16 • Новости дня
    Глава Минстроя сообщил об улучшении условий жизни для 4,3 млн семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4,3 млн семей улучшили условия жизни за прошедший год, из них 543,5 тыс. воспользовались семейной ипотекой, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, рассказывая об итогах развития стройотрасли за 2025 год на совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета по направлению «Инфраструктура для жизни».

    По его словам, с 2022 года после получения господдержки в этих семьях родилось около 525 тыс. детей, сообщается в канале Минстроя в Max. Все плановые показатели нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2025 год выполнены, что стало возможным благодаря поддержке президента, правительства и регионов, отметил Файзуллин.

    В 2025 году в России был построен рекордный объем индивидуального жилищного строительства – 63,5 млн кв. м. Особое внимание уделяется развитию механизмов комплексного развития территорий, федеральной поддержке регионов с низкими бюджетами и обновлению жилищного фонда: до 2030 года предстоит переселить 333 тыс. граждан из 5,9 млн кв. м аварийного жилья. В сфере капитального ремонта совершенствуется регулирование и диагностика состояния домов.

    В рамках обновления лифтового фонда в 2025 году заменено 19,9 тыс. лифтов, а до 2030 года предстоит обновить еще 99 тыс. Для этого используется механизм списания двух третей бюджетных кредитов, а 33 региона ввели дифференцированные взносы на капремонт с учетом наличия лифтов. На инфраструктурные проекты с началом реализации в 2025 году выделено около 682,3 млрд рублей, активно используются льготные финансовые инструменты.

    Коммунальная инфраструктура продолжает обновляться: 80 % инвестиций сосредоточены в 20 регионах, с 1 сентября вступят новые требования, направленные на усиление контроля за концессионными соглашениями. Глава Минстроя также поручил начать подготовку к следующему отопительному сезону, отметив успешное прохождение текущего периода.

    В сфере управления жилищем усиливается контроль за управляющими компаниями, принят закон о гарантирующей управляющей организации, введена дополнительная отчетность и требования к персоналу. Программа формирования комфортной городской среды позволила обновить общественные пространства для 130 млн человек и создать более 30 тыс. рабочих мест.

    «Прошлый год стал первым годом работы по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мы справились: все запланированные показатели выполнены. Это результат огромного коллективного труда!», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин в Max. По его словам, доля строительства во внутреннем валовом продукте страны достигла почти 22 трлн рублей, а объем работ вырос за шесть лет на 34%.

    По итогам года в стране введено 150 млн кв. м недвижимости – это рекорд за всю современную историю. Приоритет до 2030 года – обновить треть жилищного фонда и ежегодно вводить не менее 100 млн кв. м жилья. Особое значение придается развитию ипотечных программ, с 2018 года с их помощью улучшили жилищные условия более 3,8 млн семей.

    Реализуются меры по модернизации ЖКХ: за год заменено почти 8 тыс. км сетей, однако обновление пока отстает от темпов старения инфраструктуры. Хуснуллин подчеркнул необходимость повышения производительности, цифровизации отрасли и дальнейшего сокращения инвестиционно-строительного цикла.

    8 апреля 2026, 14:25 • Новости дня
    МИД призвал обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва исходит из того, что должны быть обеспечены гарантии неповторения рукотворных, ничем не спровоцированных кризисов, подобных конфликту вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она отметила  в ходе брифинга, что долгосрочные мир и безопасность на Ближнем Востоке должны стать приоритетом международных усилий, передает РИА «Новости».

    «Исходим из того, что в результате должно быть гарантировано неповторение подобных военных кризисов, подчеркну, рукотворных, ничем не спровоцированных», – заявила Захарова.

    По словам дипломата, Россия активно содействует достижению этих целей и последовательно работает над урегулированием на Ближнем Востоке, в том числе на площадке ООН. Она напомнила, что Москва выступала за прекращение огня и возобновление политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, поддерживая координацию с другими ответственными членами международного сообщества.

    Захарова также подчеркнула, что впереди предстоит серьезная переговорная работа по окончательному урегулированию конфликта на основе уважения законных прав и интересов всех государств региона.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока.

    8 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Средства ПВО России уничтожили шесть украинских беспилотников за шесть часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение шести часов российские силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Аппараты были уничтожены в период с 9.00 до 15.00 над Белгородской, Курской, Брянской областями и над территорией Крыма, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В ночь на среду над Россией уничтожили 73 украинских беспилотника.

    В селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль, погиб человек.

    9 апреля 2026, 04:03 • Новости дня
    Макрон призвал распространить перемирие между США и Ираном на Ливан

    Tекст: Антон Антонов

    Перемирие между США и Ираном должно охватить не только основные зоны противостояния, но и Ливан, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон заявил об этом после телефонных переговоров с Тегераном и Вашингтоном, передает ТАСС.

    «Я выразил надежду, что режим прекращения огня будет в полной мере соблюдаться всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния, в том числе в Ливане. Это необходимое условие для того, чтобы данное прекращение огня было надежным и долговечным», – заявил Макрон.

    Французский президент назвал достигнутое соглашение США и Ирана лучшим из возможных решений и выразил уверенность, что оно должно стать стартом для всеобъемлющих переговоров по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке. Макрон добавил, что обсуждал этот вопрос с руководителями Катара, ОАЭ, Ливана и Ирака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что вопрос Ливана не рассматривался в качестве условия соглашения о прекращении огня Вашингтоном и Израилем. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке является установление режима прекращения огня в Ливане.

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Ключевой признак выдаст желание США воевать дальше

    Несмотря на объявленное перемирие, с точки зрения военных потенциалов обстановка на Ближнем Востоке не изменилась. Политическое решение «больше не воевать» может быть пересмотрено Соединенными Штатами в любой момент. И есть один несомненный признак, который покажет, действительно ли США хотят мира с Ираном - или же они просто взяли паузу перед новым ударом. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

