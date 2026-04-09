ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта

ВТБ отметил значительный потенциал ИИ в промышленности и логистике

Tекст: Вера Басилая

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на форуме Data Fusion заявил, что наиболее инвестиционно привлекательными окажутся компании, которые используют искусственный интеллект для реального повышения эффективности. По его словам, именно такие игроки смогут получить преимущество на рынке за счет внедрения цифровых решений, передает РИА «Новости».

ВТБ выделил промышленность в качестве одной из сфер, где применение искусственного интеллекта может дать наибольший экономический эффект. Сергейчук отметил, что внедрение технологий компьютерного зрения и «умных» систем предиктивного ремонта позволяет снижать простои, сокращать издержки и повышать эффективность управления производством. Это особенно актуально для стартапов и новых решений в промышленной отрасли.

В логистике, включая международные направления, банк ожидает существенную отдачу от внедрения ИИ. Сергейчук подчеркнул, что анализ загрузки портов, железнодорожных отправок и работы терминалов в реальном времени дает возможность прогнозировать заторы до их возникновения и оперативно изменять маршруты товарных потоков.

Он отметил, что у ВТБ прагматичный подход к искусственному интеллекту: для банка это не «волшебная палочка», а фундамент для построения бизнеса нового типа. По словам топ-менеджера, каждая инвестиция в новые технологии тщательно просчитывается с учетом влияния на прибыль.

Сергейчук подчеркнул, что ожидания инвесторов оправданы только тогда, когда искусственный интеллект становится частью полноценной операционной системы бизнеса, а не просто модной технологией.

Также Сергейчук заявил, что внедрение ИИ и промышленной роботизации является ключевым элементом повышения производительности труда и структурной трансформации экономики России. Он сообщил, что один промышленный робот способен заменить минимум трех специалистов и работать около 7 тысяч часов в год.

По оценке ВТБ, автоматизация и комплексное внедрение ИИ позволят снизить себестоимость продукции и получить значительный дезинфляционный эффект. Это поможет достичь целевого уровня инфляции Банка России в 4% в долгосрочной перспективе.

Сергейчук добавил, что для достижения целевых показателей по роботизации потребуется внедрение более 100 тыс. промышленных роботов, а общий объем инвестиций превысит 600 млрд рублей.

