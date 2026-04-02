Трамп объявил об отставке генпрокурора США Бонди

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

«Мы любим Пэм, она перейдет на крайне важную и востребованную работу в частном секторе, о чем будет объявлено позднее, а временно исполняющим обязанности генпрокурора станет первый заместитель министра юстиции США Тодд Бланш», – заявил глава Белого дома.

Он назвал Бонди «великим патриотом» и отметил ее заслуги в борьбе с преступностью по всей стране.

Как писала газета The New York Times, основной причиной отставки Бонди могут быть ее действия в ситуации с публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

В июле прошлого года Трамп сообщил, что Бонди проверяет обстоятельства «мошенничества» на выборах президента в 2020 году, когда победил Джо Байден.