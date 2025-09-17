Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
При аварии на химзаводе Romonta погиб рабочий и четверо пострадали
На заводе Romonta в Амсдорфе (Саксония) в результате несчастного случая на производстве погиб сотрудник, когда во время работ на промышленном объекте произошла утечка химикатов. Еще четыре человека пострадали.
«В районе Мансфельд-Зюдхарц мужчина погиб в результате несчастного случая на производстве. Как сообщило в среду днем полицейское управление Галле, несчастный случай произошел рано утром во время работы на промышленном объекте Romonta Amsdorf», – передает немецкая общественная телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).
Сообщается, что около 5 утра в районе фабрики произошла утечка растворителя. По данным полиции, рабочий сначала потерял сознание, а затем скончался.
По словам представителя компании, двое коллег пытались спасти мужчину и тоже пострадали, они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.
По данным полиции, пострадали также двое медиков, вызванных на помощь. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. При этом угрозы населению нет, полиция ведет расследование инцидента.
Компания Romonta является производителем монтанового воска, сырья для производства крема для обуви и натирания пола.
