При аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе погиб рабочий и четверо пострадали

При аварии на химзаводе Romonta погиб рабочий и четверо пострадали

Tекст: Ирма Каплан

«В районе Мансфельд-Зюдхарц мужчина погиб в результате несчастного случая на производстве. Как сообщило в среду днем полицейское управление Галле, несчастный случай произошел рано утром во время работы на промышленном объекте Romonta Amsdorf», – передает немецкая общественная телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

Сообщается, что около 5 утра в районе фабрики произошла утечка растворителя. По данным полиции, рабочий сначала потерял сознание, а затем скончался.

По словам представителя компании, двое коллег пытались спасти мужчину и тоже пострадали, они находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

По данным полиции, пострадали также двое медиков, вызванных на помощь. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. При этом угрозы населению нет, полиция ведет расследование инцидента.

Компания Romonta является производителем монтанового воска, сырья для производства крема для обуви и натирания пола.

