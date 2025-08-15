В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
СК завел уголовное дело после гибели рабочих под Рязанью
Уголовное дело возбуждено после гибели нескольких человек на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело завели по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», указало ведомство, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью погибли три человека. Позднее МЧС России уточнило, что, по предварительным данным, погибли пять человек.
До этого в пятницу сообщалось, что на предприятии произошло возгорание.