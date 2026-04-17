Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.
США предупредили Европу о задержках поставок оружия из-за Ирана
Американские власти уведомили некоторых европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений на фоне растущих потребностей из-за ситуации в Иране, сообщило Reuters.
По данным Reuters, ограничения затронут государства Евросоюза, включая страны Прибалтики и Скандинавии, передает ТАСС.
В переписке американские чиновники отметили, что операция в Иране продолжает истощать арсеналы США. По этой причине Вашингтон в настоящий момент не способен выполнить ранее заключенные контракты в полном объеме.
Представители Белого дома выражают серьезные опасения относительно возможностей оборонно-промышленного комплекса. Ожидается, что на фоне ближневосточного конфликта американские предприятия не смогут удовлетворить растущий мировой спрос, что вынуждает рассматривать варианты сокращения поставок ряду зарубежных покупателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предупредил союзников о возможных задержках поставок боеприпасов. Европейские страны высказывали опасения из-за вероятного срыва передачи уже оплаченного оружия. Государства Персидского залива начали активный поиск альтернативных поставщиков вооружений.