Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
«Северяне» узнали, как курсантов нацуниверситета Украины тайно отправляют воевать
«Северяне» узнали, как курсантов нацуниверситета Украины тайно бросают в бой
Военнослужащие группы войск «Север» выяснили, что руководство Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба тайно направляет курсантов учебного заведения воевать.
«Сокрытие руководством Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба участия курсантов в боевых действиях на данном участке фронта в составе сводной стрелковой бригады ВВСУ существенно усложняет их родственникам поиск пропавших без вести, которые официально не проходят по спискам регулярных украинских подразделений», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Также бойцы «Севера» на Сумском направлении громили противника в районах Ястребщины, Бунякино, Кияницы, Храповщины, Могрицы, Малой Рыбицы, Путивля, Ястребщины, Большой (Великой) Рыбицы, Краснополья и Мироновки.
В Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах. При этом в Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 900 метров.
На Харьковском направлении «Северяне» крушили врага в районах Казачьей Лопани, Прудянки, Избицкого, Рубежного, Большой (Великой) Писаревки, Чугуева и Русских Тишек.
В течение дня штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 500 метров. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 700 метров.
Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.