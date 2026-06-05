«Северяне» узнали, как курсантов нацуниверситета Украины тайно бросают в бой

Tекст: Катерина Туманова

«Сокрытие руководством Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба участия курсантов в боевых действиях на данном участке фронта в составе сводной стрелковой бригады ВВСУ существенно усложняет их родственникам поиск пропавших без вести, которые официально не проходят по спискам регулярных украинских подразделений», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также бойцы «Севера» на Сумском направлении громили противника в районах Ястребщины, Бунякино, Кияницы, Храповщины, Могрицы, Малой Рыбицы, Путивля, Ястребщины, Большой (Великой) Рыбицы, Краснополья и Мироновки.

В Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах. При этом в Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 900 метров.

На Харьковском направлении «Северяне» крушили врага в районах Казачьей Лопани, Прудянки, Избицкого, Рубежного, Большой (Великой) Писаревки, Чугуева и Русских Тишек.

В течение дня штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 500 метров. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на десяти участках до 700 метров.

Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в лесных массивах около Нововасилевки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.