Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.3 комментария
Названы сроки завершения испытаний новейшего самолета Як-130М
Испытания самолета Як-130М планируют завершить в декабре 2028 года
Полный цикл тестирования модернизированного учебно-боевого самолета планируют закончить через два года, одновременно дав старт первым экспортным поставкам машины, говорится в материалах к посещению президентом России Владимиром Путиным Иркутской области.
«Завершение полного цикла испытаний Як-130М планируется в декабре 2028 года с одновременным началом экспортных поставок», – сообщается в подготовленных документах, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод.
Глава государства отметил способность новых самолетов уничтожать крупные коптеры. Модернизированный учебно-боевой Як-130М совершил свой первый полет месяцем ранее.