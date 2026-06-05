Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Удары «Солнцепеков» уничтожили пункты управления дронами в Сумской области
30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), 4 пункта управления БПЛА, а также 2 опорника ВСУ были уничтожены расчетами ТОС-1А группировки войск «Север» за ночь в Сумской области, сообщили в группировке.
Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли сокрушительные удары по позициям противника, передает ТАСС. За одну ночь расчеты ТОС-1А успешно поразили сразу несколько стратегически важных целей украинской армии.
Представители группировки поделились подробностями ночной боевой работы. «В темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» были вскрыты оборонительные сооружения и живую силу ВСУ», – рассказали военные.
Координаты обнаруженных объектов оперативно передали на командный пункт для принятия решения. Точным огнем российские бойцы уничтожили четыре пункта управления беспилотниками, два опорных пункта и более 30 украинских солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ликвидировали 25 украинских бойцов в Сумской области.
Позднее расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выжгли пять пунктов управления вражескими беспилотниками.
Министерство обороны России отчиталось об улучшении тактического положения подразделений группировки «Север» на данном направлении.