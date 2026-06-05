Удары «Солнцепеков» уничтожили пункты управления дронами в Сумской области

Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.