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Глава Росприроднадзора Радионова назвала главные источники загрязнения рек
Ключевыми факторами деградации водных объектов в стране остаются сбросы предприятий угольной, химической, металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Анализ контрольно-надзорной деятельности показал, что именно промышленный сброс чаще всего приводит к деградации рек, сказала Радионова в интервью РИА «Новости».
«Основные источники загрязнения – предприятия целлюлозно-бумажной, химической, угольной, металлургической промышленности, а также производители кокса, нефтепродуктов и компании по добыче металлических руд», – заявила руководитель ведомства.
Она напомнила, что водное законодательство обязывает бизнес соблюдать нормативы качества окружающей среды при сбросе сточных вод.
Компании должны рассчитывать допустимые сбросы так, чтобы качество воды оставалось в пределах нормы с учетом фонового загрязнения. Попытки предприятий нормировать сбросы без оглядки на состояние водоемов противоречат главному принципу охраны природы. Рассчитанные показатели призваны гарантировать сохранение уязвимых экосистем и биоресурсов.
Мировая практика сейчас идет по пути ужесточения экологических требований, особенно в отношении микрозагрязнителей и веществ, вызывающих истощение кислорода в воде.
В 2024 году президент Владимир Путин поручил вдвое снизить загрязнение водных объектов страны.