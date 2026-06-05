Глава Росприроднадзора Радионова назвала главные источники загрязнения рек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Анализ контрольно-надзорной деятельности показал, что именно промышленный сброс чаще всего приводит к деградации рек, сказала Радионова в интервью РИА «Новости».

«Основные источники загрязнения – предприятия целлюлозно-бумажной, химической, угольной, металлургической промышленности, а также производители кокса, нефтепродуктов и компании по добыче металлических руд», – заявила руководитель ведомства.

Она напомнила, что водное законодательство обязывает бизнес соблюдать нормативы качества окружающей среды при сбросе сточных вод.

Компании должны рассчитывать допустимые сбросы так, чтобы качество воды оставалось в пределах нормы с учетом фонового загрязнения. Попытки предприятий нормировать сбросы без оглядки на состояние водоемов противоречат главному принципу охраны природы. Рассчитанные показатели призваны гарантировать сохранение уязвимых экосистем и биоресурсов.

Мировая практика сейчас идет по пути ужесточения экологических требований, особенно в отношении микрозагрязнителей и веществ, вызывающих истощение кислорода в воде.

В 2024 году президент Владимир Путин поручил вдвое снизить загрязнение водных объектов страны.