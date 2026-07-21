Bloomberg: Украина начала тестировать новое дальнобойное оружие против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская оборонная технологическая компания SkyFall заявила что разработала дальнобойное ударное оружие, которое уже «проходит испытания в операциях против России», сообщает агентство Bloomberg.

Как заявили представители компании на авиасалоне Фарнборо в понедельник, серийное производство нового аппарата начнется в течение нескольких месяцев.

Помимо этого,SkyFall завершает испытания более быстрой версии дрона P1-SUN, предназначенного для перехвата реактивных крылатых ракет типа «Шахед». В компании заявили, что цель последней модификации P1 – полная автономность. Оператору нужно будет лишь выбрать цель на мониторе.

Модель JetKiller, согласно заявлению разработчика, способна развивать скорость до 370 километров в час, что якобы позволяет догонять российские аппараты на медленных участках полета. Версия перехватчика с X-образным крылом достигает больших скоростей за счет уменьшенной боеголовки весом 500 граммов по сравнению с 800 граммами у стандартного P1, а также модернизированных двигателей. В будущем дрон можно будет запускать с любой горизонтальной платформы, включая катера, пишет Bloomberg.

«Улучшенный искусственный интеллект берет на себя окончательное управление перехватчиком после того, как человек-пилот укажет ему цель. Система может работать практически с любой спутниковой связью, включая Starlink от SpaceX», отмечает агентство.

Ранее в этом году SkyFall в сотрудничестве с британской Skycutter выиграла тендер Пентагона Drone Dominance, получив заказ на более чем 2,5 тыс. дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии профинансировало закупку партии ударных беспилотников от украинского производителя SkyFall.

Весной украинские военные оснастили самолеты Ан-28 дронами-перехватчиками P1-Sun этой же компании.

При создании данных аппаратов разработчики использовали идеи российских инженеров.