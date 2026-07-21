Норвежские олени перепрыгнули колючую проволоку на границе с Россией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Порядка 30 особей оказались на российской территории, их владельцы не могут получить визы для возвращения своих стад, пояснила собеседница РИА «Новости».

«Олени пришли в заповедник еще зимой, сейчас уже разбрелись», – заявила она.

Руководитель добавила, что парнокопытные впервые перепрыгнули через колючую проволоку.

Вернуть беглецов летом невозможно, так как транспортировка осуществима лишь зимой на снегоходах. Если животные останутся на Кольском полуострове, они могут одичать и стать местной достопримечательностью. Специалисты призывают жителей не приближаться к ним.

Заповедник планирует вновь подсчитать ущерб от поедания ценного лишайника и выставить счет норвежской стороне. Еще в 2024 году Россия потребовала компенсацию в размере 47 млн крон, и сейчас этот вопрос находится на стадии переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале специалисты запустили в России сервис для отслеживания перемещений северных оленей. В конце прошлого года финские ученые обвинили российских волков в массовой гибели этих животных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на подобные заявления.