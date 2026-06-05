Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Reuters: Атака беспилотника остановила погрузку нефти в Омане
Погрузка нефти приостановлена на терминале Мина-аль-Фахал в Омане после взрыва, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Работа нефтяного терминала Мина-аль-Фахал в Омане временно прекращена после взрыва, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По данным источников агентства, причиной происшествия мог стать удар беспилотника. Дополнительная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в результате инцидента в настоящее время отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники повредили нефтяной терминал в оманском порту Дукм.
В конце мая у берегов Омана из-за обстрела пострадал торговый танкер.
Позже специалисты обнаружили морскую мину в территориальных водах государства.