Беспилотники атаковали нефтехранилище в порту Омана
Атака БПЛА привела к повреждению нефтяного терминала в оманском порту Дукм
Нефтяной терминал в городе Дукм получил повреждения в результате налета беспилотников.
Государственное агентство ONA, ссылаясь на источник в органах безопасности, сообщило о повреждении нефтехранилища в оманском порту Дукм после атаки беспилотников, передает РИА «Новости». По данным источника, удар пришелся по объекту нефтяной инфраструктуры в акватории порта.
Собеседник агентства уточнил, что в нападении участвовали несколько дронов, и один из них достиг цели, попав в одно из хранилищ. При этом он подчеркнул, что инцидент не привел к человеческим жертвам.
«Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА. Ущерб поврежденному хранилищу под контролем», – сообщил источник.
