Беспилотники атаковали нефтехранилище в порту Омана

Атака БПЛА привела к повреждению нефтяного терминала в оманском порту Дукм

Государственное агентство ONA, ссылаясь на источник в органах безопасности, сообщило о повреждении нефтехранилища в оманском порту Дукм после атаки беспилотников, передает РИА «Новости». По данным источника, удар пришелся по объекту нефтяной инфраструктуры в акватории порта.

Собеседник агентства уточнил, что в нападении участвовали несколько дронов, и один из них достиг цели, попав в одно из хранилищ. При этом он подчеркнул, что инцидент не привел к человеческим жертвам.

«Нефтехранилища в порту Дукм были атакованы несколькими БПЛА, в одно из них зафиксировано попадание БПЛА. Ущерб поврежденному хранилищу под контролем», – сообщил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил о гибели члена экипажа нефтяного танкера после атаки безэкипажного катера. Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал ракетами и дронами танкер-заправщик авианосной группы США.