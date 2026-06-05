Мадуро нанял адвоката, работавшего на рэпера Diddy

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мадуро включил в свою команду защиты адвоката, который представлял интересы его соседа по бруклинскому СИЗО рэпера Шона Комбса, известного как Diddy, передает РИА «Новости».

Уведомление о присоединении Анны Эстевао было подано в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США разрешили правительству Венесуэлы оплатить услуги адвоката для Николаса Мадуро. Американская прокуратура предъявила венесуэльскому лидеру обвинения в наркотерроризме.