США сообщили о сроках подготовки мирного соглашения с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская сторона планирует завершить работу над документом в течение ближайшего времени, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Индии госсекретарь США Марко Рубио напомнил о прошедших ранее в Катаре консультациях. «Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат пояснил, что основные дискуссии сосредоточились на корректировке первоначального проекта соглашения. По его словам, президент Дональд Трамп нацелен на достижение результата, однако готов к любому исходу диалога.

Дополнительно Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает агентство Reuters, американские власти намерены добиться открытия этого стратегического маршрута при любых обстоятельствах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

Иранский МИД сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность возобновления угроз нападения на Тегеран.