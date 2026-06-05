Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Китай представил проект плавучего терминала с ядерным реактором
Китайская государственная судостроительная компания Jiangnan Shipyard разработала уникальный плавучий терминал для океанской логистики, оснащенный современными ядерными реакторами.
«Плавучий терминал будет работать на современных реакторах на расплавах солей (Molten Salt Reactors, MSR)», – пишет South China Morning Post, передает РИА «Новости».
Представители предприятия пояснили, что концепт станет новой экосистемой с нулевыми выбросами. Это предложит революционное решение для перехода мировой судоходной отрасли к углеродной нейтральности. На платформе разместят солнечные панели, ветрогенератор и модуль производства водорода.
Кроме того, гигантский комплекс получит установку синтеза экологически чистого топлива и мощную систему электроснабжения. Объект предназначен для обслуживания межконтинентальных маршрутов и прибрежных перевозок. Он сможет производить энергию для зарядки электрических судов и обеспечения работы порта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года компания Jiangnan Shipyard анонсировала строительство крупнейшего в мире атомного контейнеровоза.