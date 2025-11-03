  • Новость часаМишустин и Ли Цян подписали девять совместных документов
    Европу склеивают «военным Шенгеном»
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь
    Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
    МиГ-31 России выпустили «Кинжалы» по аэродрому ВСУ Озерное
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    3 ноября 2025, 14:29 • Новости дня

    Орешкин заявил о безразличии России к запретам ЕС на энергоресурсы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил, что Россия ориентируется на мировые рынки, а не на решения Европы по энергоресурсам.

    Россия не обращает особого внимания на решения Европы по вопросам импорта российских энергоресурсов, заявил Максим Орешкин во время выступления на нефтяном форуме ADIPEC, передает ТАСС.

    «То, что делает Европа, – это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы», – подчеркнул он.

    Орешкин добавил, что Москва в своей политике сосредотачивается не на реакциях ЕС, а на динамике мировых рынков. Он отметил, что в настоящее время главные драйверы экономического роста наблюдаются в Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. По его словам, эти регионы становятся ключевой частью мировой экономики и в будущем будут играть все большую роль.

    Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Орешкин назвал условия работы иностранных мессенджеров в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орешкин заявил, что симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога».

    2 ноября 2025, 16:17 • Новости дня
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии

    TAC: Украина могла организовать взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    За взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии может быть ответственна Украина, заявило издание The American Conservative.

    Издание указывает, что венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина, передает РИА «Новости».

    Взрывы и пожары произошли на НПЗ в Румынии и Венгрии – странах, продолжающих закупать российскую нефть. В частности, на румынском заводе «Лукойла» в октябре произошел взрыв. Оба предприятия занимаются переработкой российского сырья.

    Отмечается, что инциденты случились в один день – 20 октября, как раз перед тем, как энергетические министры Евросоюза объявили о новых ограничениях на импорт нефти из России. В статье подчеркивается символичность даты и того, что эти события практически не освещались в западных СМИ.

    Авторы The American Conservative допускают также причастность западных союзников Украины к организации атак, однако подтверждений этой версии не приводится. В целом публикация отмечает отсутствие широкой огласки этих происшествий.

    3 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    3 ноября 2025, 09:00 • Видео / Время удивительных историй
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    3 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Италия и Франция выступили против передачи активов России Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков, сообщила газета Corriere della Sera.

    Италия и Франция поддержали позицию Бельгии и выступили против передачи Украине замороженных российских активов в виде так называемого «репарационного кредита», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Corriere della Sera. Париж и Рим, по данным издания, опасаются возможной незаконности использования этих активов и связанных с этим потенциальных финансовых последствий для себя.

    Вопрос о судьбе российских активов обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября, однако прийти к соглашению странам не удалось. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕС полностью разделили финансовые риски его страны, где заморожено 210 млрд евро российских суверенных активов, которые Еврокомиссия намерена присвоить в пользу Киева.

    Де Вевер также предупредил, что в случае использования российских средств Москва может начать принимать ответные меры по изъятию западных активов на своей территории и на территории дружественных государств. По его словам, в таком сценарии Россия «может остаться в выигрыше», а западные инвесторы будут требовать компенсаций от правительства Бельгии. Кроме того, он потребовал от союзников гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию при восстановлении доступа к активам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы только при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии назвал условия для возможной конфискации активов России в Европе.

    2 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Жители Саратовской области нашли в лесу дорогие черные трюфели

    Грибники Саратовской области обнаружили в лесу дорогие черные трюфели

    @ Lev Radin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Грибники Саратовской области сумели собрать несколько десятков ценных черных трюфелей, которые обычно ассоциируются с дорогими деликатесами высокой кухни, сообщил глава Петровского района области Максим Калядин.

    Жители Петровского района Саратовской области нашли самые дорогие в мире грибы – черные трюфели. Об этом сообщил глава района Максим Калядин в своем Telegram-канале.

    Он рассказал: «Под Петровском созрел урожай самых дорогих грибов в мире. Мне в этом году не повезло с грибами – так ничего и не нашел. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей. Черный трюфель считается изысканным деликатесом за свой уникальный аромат и вкус. По стоимости – самый дорогой в мире гриб».

    Калядин уточнил, что в России трюфели встречаются не только в Краснодарском крае, но растут также под землей и в лесах Петровского района на севере Саратовской области. По его словам, чтобы найти эти грибы, нужно знать конкретные поляны и обращать внимание на выпирающие бугорки, а также на яркий «грибной» запах.

    Глава района рассказал, что собранный трюфель жители натирают и делают с ним бутерброды. Он заметил, что получается очень вкусно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белый трюфель весом 830 г был продан за 103 тыс. евро на благотворительном аукционе в Пьемонте.

    Микологи назвали Россию лидером по сбору мухоморов в мире.

    2 ноября 2025, 17:05 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области

    Дроны ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области от атаки украинских дронов пострадали храм, жилые дома, автомобили и промышленные объекты, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Повреждения в результате ударов дронов фиксировались в различных населенных пунктах Белгородской области. Фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказались повреждены в результате попадания, о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    В Шебекино атаки FPV-дронов по промышленному предприятию привели к ранению мужчины. Как сообщается, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему диагностировали слепое осколочное ранение груди. Мужчину отправят на дальнейшее лечение в городскую больницу Белгорода.

    В результате одного из взрывов на территории предприятия случилось возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Кроме этого, осколками был поврежден грузовой автомобиль, а многоквартирный дом потерял часть остекления. В соседнем доме после удара также выбиты окна.

    Серию атак украинские FPV-дроны нанесли и по другим объектам – были повреждены газовое оборудование, автобус, автомобили, коммерческие объекты и остановки. В Грайвороне осколки посекли забор дома, также были выбиты окна и разбито лобовое стекло машины. Одна из женщин получила баротравму и отказалась от госпитализации, мужчине после атаки в Новостроевке-Первой также диагностировали баротравму.

    В ряде населенных пунктов Белгородской области – Мощеном, Нечаевке, Красном Октябре, Бессоновке, Октябрьском, Салтыково и других – от атак пострадали частные и многоквартирные дома, складские помещения, транспортные средства и хозяйственные постройки. Почти во всех случаях отмечены повреждения остекления, фасадов, заборов, кровли и автотранспорта, а также возгорания, которые своевременно ликвидированы силами МЧС и добровольцев.

    В некоторых населенных пунктах, по данным местных властей, атаки привели к разрушению кровли, остекления и повреждению хозяйственных построек. Атаки также зафиксированы на дорогах и в районах социальных объектов, где дроном был поврежден склад и остекление здания. В регионе продолжается уточнение последствий нанесенных ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области заявили о гибели женщины и ранении троих человек в результате атаки БПЛА. В Грайворонском округе области после атаки украинских FPV-дронов пострадали мужчина и двое подростков.

    Губернатор Гладков также рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ.

    3 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии встречи представителей власти и металлургов в Берлине вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль обратился с призывом к властям страны ввести полный запрет на импорт российской стали в Евросоюз, передает РИА «Новости». О своем предложении он заявил накануне запланированного саммита с представителями отрасли, который состоится 6 ноября в Берлине с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, федеральных министров и представителей промышленности.

    Клингбайль отметил недовольство тем, что до сих пор под действующие санкции ЕС не попали российские стальные слябы, которые после ввоза перерабатываются на европейских заводах. «Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», – приводит его слова агентство DPA.

    По словам вице-канцлера, власти не могут объяснить сотрудникам национальных предприятий, почему рынок Европы по-прежнему остается открытым для российской продукции. Он подчеркнул, что предлагаемый запрет призван защитить сталелитейную промышленность Германии в условиях кризиса и усилить поддержку отрасли.

    Стальные слябы используются как исходный материал для производства листовой и ленточной стали для предприятий Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. В новый пакет санкций были включены дополнительные лица и организации. Рестрикции по операциям с криптовалютами также стали частью новых ограничений.

    2 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Вучич заявил о нейтралитете Сербии в вопросе продажи боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны, которые заключат с Сербией соглашение о приобретении боеприпасов, могут использовать их впоследствии в любых целях, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Cicero подчеркнул, что его страна придерживается политики военного нейтралитета, однако не ограничивает других в использовании проданных сербских боеприпасов, передает «Царьград».

    «Когда страны Европы приобретают у нас боеприпасы, они могут свободно распоряжаться ими после покупки», – заявил Вучич.

    Вучич отметил, что Сербия не желает способствовать поставкам оружия в конфликтные зоны, однако любые боеприпасы, проданные по соглашениям, после этого могут быть использованы «в любых целях», включая возможную отправку на Украину. При этом республика продолжает оставаться открытой для сотрудничества с европейскими военными структурами.

    Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Служба внешней разведки России сообщила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины.

    2 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Дмитриев: Потраченных ЕС на Киев денег хватит для репатриации всех нелегалов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств хватило бы для безопасного возвращения всех нелегальных мигрантов в страны происхождения, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что Евросоюз и Британия потратили свыше 100 млрд евро на военную поддержку Украины, хотя этих средств, по его словам, хватило бы для репатриации всех нелегальных мигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, чтобы безопасно репатриировать, по сути, каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании «можно было предложить более 34 тыс. евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию».

    По оценке Дмитриева, в настоящее время в Евросоюзе и Британии находятся 3,4 млн нелегальных мигрантов, а реальная стоимость их возвращения составляет 34 млрд евро, с учетом затрат по 10 тыс. евро на каждого. Он подчеркнул, что потраченных на Украину средств более чем достаточно для трижды полного покрытия этой программы, что, по его мнению, предотвратило бы «самоубийство западной цивилизации».

    Дмитриев высказал мнение, что в лучшем случае удастся добиться репатриации половины мигрантов, а остальная часть денег может быть разворована подстрекателями к войне – такими, как экс-премьер Британии Борис Джонсон и другими политиками, заинтересованными в продолжении украинского конфликта ради личных выгод.

    В марте Европейская комиссия предложила ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией, включая создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на отсутствие таких норм в европейских правилах. Тем временем число нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, стабильно растет: с начала 2024 года границу страны пересекли более 36,8 тыс. человек – на четверть больше, чем год назад. В 2022 году этот показатель составлял свыше 45,7 тыс. человек. Власти Британии, в свою очередь, вынуждены ежедневно тратить миллионы фунтов на размещение просителей убежища в гостиницах.

    Ранее 41% жителей Британии выразили недовольство миграционной политикой страны.

    Большинство британцев назвали миграцию главной угрозой для страны, а этот показатель составил 58%.

    В Британии отмечен самый высокий уровень обеспокоенности миграцией со времени выхода из Евросоюза.

    2 ноября 2025, 17:01 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил об угрозе войны из-за перевооружения ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема предположил, что предложения Еврокомиссии по перевооружению ЕС могут привести к обострению ситуации и войне.

    По словам члена партии «Альянс свободы» Арманда Мема, решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленное на перевооружение Европейского союза, ведет к войне, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, и назвал это опасным путем.

    Ранее газета The New York Times отмечала, что стремительное перевооружение Евросоюза может оказаться исторической ошибкой для объединения. Констатируется, что проблемы с финансированием и вопросы координации внутри стран ЕС лишь усиливают опасения по поводу эффективности новой стратегической линии.

    Еврокомиссия представила свою оборонную стратегию «Перевооружение Европы» 19 марта. Однако после протестов отдельных государств-членов ЕС документ был переименован на более нейтральное название – «Готовность 2030». Согласно плану, до 2028 года предполагается привлечь около 800 млрд евро на финансирование оборонного сектора Европы.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что к 2035 году страны Евросоюза намерены вложить 6,8 трлн евро в оборону, причем половина суммы пойдет на военные расходы.

    Еврокомиссия планирует к концу 2027 года осуществлять 40% оборонных закупок совместно.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину как инструмент.

    2 ноября 2025, 16:39 • Новости дня
    Пугачева сохранила в России Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Алла Пугачева сохранила в собственности автомобиль Rolls-Royce Phantom, которым владеет 19 лет и не намерена продавать его в России. Об этом стало известно из регистрационных документов на машину.

    Алла Пугачева осталась единственным владельцем автомобиля Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Соответствующие сведения были получены из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

    Уточняется, что Пугачева владеет этим автомобилем уже почти 19 лет, и за все это время машина не переходила к другим собственникам. Также в документах отмечено отсутствие каких-либо ограничений на Rolls-Royce Phantom.

    До января текущего года на этот автомобиль было оформлено ОСАГО. Последний раз певицу за рулем Rolls-Royce Phantom видели в мае 2023 года во время похорон модельера Валентина Юдашкина.

    По данным агентства, сейчас в России не реализуются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Однако цены на автомобили модели 2007 года стартуют от 22 млн рублей, а всего по стране продается четыре таких автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВЦИОМ назвал Аллу Пугачеву второй по частоте ассоциацией с иностранными агентами среди россиян, хотя формального такого статуса у нее нет.

    Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева лично просила не выпускать Валерию на телеканалы.

    А депутат Дмитрий Певцов посчитал, что Пугачева утратила уважение и популярность в российском обществе.

    2 ноября 2025, 20:11 • Новости дня
    Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    В Москву прибыл новый посол Израиля Одед Йосеф, который вскоре приступит к своим обязанностям, сменив Симону Гальперин.

    Новый посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Москву. В ближайшее время дипломат официально начнет выполнение своих обязанностей. Посольство Израиля подтвердило факт прибытия, передает ТАСС.

    Информацию о том, что предыдущий посол Симона Гальперин уже покинула Россию, также подтвердили в дипмиссии. Ранее сообщалось, что она завершила работу досрочно из-за перехода на новую должность.

    Одед Йосеф имеет значительный дипломатический опыт, ранее занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Он работал послом в Кении и трудился в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

    Симона Гальперин с ноября 2024 года работала послом Израиля в России, после чего была назначена руководителем европейского департамента МИД Израиля и заместителем генерального директора.

    Ранее комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа новым послом страны в Москве.

    2 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Турция нарастила импорт нефти из Ирана из-за санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана и Казахстана, стремясь сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    Нефтеперерабатывающие заводы Турции стали активно наращивать импорт сырья из Ирана и Казахстана после введения странами Запада антироссийских санкций, передает RT.

    По данным Reuters, компания Tupras, владеющая двумя крупнейшими НПЗ страны, в ближайшее время прекратит закупки российской нефти для одного из заводов полностью, чтобы не попасть под действие новых европейских санкций против поставщиков из России.

    В публикации отмечается, что основная цель изменений – «сохранить экспорт топлива в Европу, не подпадая под грядущие санкции ЕС». На фоне нестабильности поставок из России Турция стала постепенно замещать российскую нефть альтернативными поставками из других стран региона, чтобы поддерживать свои экспортные позиции на рынке ЕС.

    Ранее агентство сообщало, что крупнейшие НПЗ Индии также вновь начали закупать российскую нефть, несмотря на введенные ограничения.

    Ранее колумнист Ekonomim Илькер Туран заявил, что Турция не может быстро изменить структуру поставок из-за зависимости от российского топлива.

    Власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    TotalEnergies отметила, что санкции уже изменили мировую логистику нефти и привели к росту издержек.

    3 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Блогер Лиза Миллер сбежала в Дубай после признания банкротом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Лиза Миллер лишилась статуса бизнес-коуча в России и скрылась в Дубае после долгов по налогам на сумму 233 млн рублей.

    Информацию о банкротстве известного блогера Лизы Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта) и ее переезде в Дубай приводит Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Издание уточняет: «Блогерка Лиза Миллер оформила банкротство – чтобы не платить 233 млн налоговых долгов. После чего спокойно сбежала в Дубай».

    В эмиратах Миллер продолжает деятельность: ведет страницу в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России) с шестью миллионами подписчиков, а также занимается продажей онлайн-курсов.

    Проблемы с законом начались у блогера из-за использования схемы ухода от налогов в 2020-2021 годах. По данным следствия, она дробила бизнес, регулярно регистрируя новые компании, как только доход старой компании приближался к установленному лимиту. Эти действия привели к недоплате около 140 млн рублей налога на доходы и почти 70 млн рублей НДС, отмечают СМИ.

    В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал Лизу Миллер банкротом по долгам на сумму 233 млн рублей. После этого она уехала за границу. Следственные органы возбудили уголовное дело по обвинению в отмывании 130 млн рублей.

    По версии следствия, Миллер использовала аналогичные схемы, что и блогеры Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Управление следственного комитета РФ по Москве рассматривает вопрос о ее розыске. В случае возвращения на родину ей может грозить до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Лизы Миллер. Следствие отмечает, что сумма легализованных доходов особо крупная.

    Также следователи завершили расследование по уголовному делу против блогера Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денег.

    На прошлой неделе блогер Шабутдинов получил семь лет лишения свободы по делу о мошенничестве.

    2 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    FT: Дипломаты США на встрече по судоходству угрожали сторонникам налога на выбросы

    Tекст: Вера Басилая

    Американские чиновники во время встречи в Лондоне призывали представителей других стран отказаться от инициативы введения налога на выбросы для судов, и угрожали им санкциями, сообщает газета Financial Times.

    Американские дипломаты на встречах в Лондоне, посвященных реализации рамочной программы ООН «чистый ноль» для мирового судоходства, оказывали давление на иностранных коллег, угрожая санкциями в случае поддержки введения налога на выбросы углерода для судов, передает РИА «Новости». Газета ссылается на показания десяти официальных лиц, участвовавших в переговорах.

    Как отмечается в публикации, «группа американских чиновников запугивала африканские и малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, вынуждая их отказаться от поддержки программы, предполагающей введение налога на выбросы углерода для судоходства». В американскую делегацию входили восемь представителей.

    По данным источника, угрозы затрагивали не только экономические санкции, но и визовые ограничения для моряков, а также возможные сложности с въездом в США. Давление оказывалось даже неформально, во время кофе-брейков.

    Ранее Международная морская организация предложила ввести глобальный сбор за выбросы парниковых газов с крупных судов водоизмещением более 5 тыс. тонн, которые отвечают за 85% выбросов в отрасли. Президент США Дональд Трамп ранее призвал участников голосовать против этого сбора, и под давлением Вашингтона ИМО не смогла утвердить предложение, несмотря на поддержку большинства стран Евросоюза.

    Ранее Bloomberg сообщило, что Европейский союз и США вступили в конфликт из-за предложения по радикальному сокращению углеродных выбросов мировой судоходной отрасли.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации