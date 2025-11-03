Орешкин заявил о безразличии России к запретам ЕС на энергоресурсы

Орешкин: Россия не обращает внимания на действия ЕС по запрету энергоресурсов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия не обращает особого внимания на решения Европы по вопросам импорта российских энергоресурсов, заявил Максим Орешкин во время выступления на нефтяном форуме ADIPEC, передает ТАСС.

«То, что делает Европа, – это проблема для самой Европы, потому что мы знаем последствия всех решений, принятых ею в предыдущие годы», – подчеркнул он.

Орешкин добавил, что Москва в своей политике сосредотачивается не на реакциях ЕС, а на динамике мировых рынков. Он отметил, что в настоящее время главные драйверы экономического роста наблюдаются в Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. По его словам, эти регионы становятся ключевой частью мировой экономики и в будущем будут играть все большую роль.

Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

Орешкин назвал условия работы иностранных мессенджеров в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орешкин заявил, что симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога».

