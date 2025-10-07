Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью экосистемы «Открытого диалога»

Орешкин: Симпозиум «Создавая будущее» становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога»

Tекст: Ольга Иванова

Открытие II Международного симпозиума «Создавая будущее» состоялось в Национальном центре «Россия», сообщает Национальный центр «Россия». Мероприятие собрало представителей более 85 стран, включая Китай, США, Италию, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В симпозиуме принимают участие государственные деятели, ученые, инженеры, футурологи, художники и представители медиа.

На открытии заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета Национального центра «Россия» Максим Орешкин зачитал приветствие Владимира Путина. Президент РФ подчеркнул: «Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами – на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение».

«У нас активно развивается новая важная инициатива – Открытый диалог. Здесь есть участники того мероприятия, который у нас состоялся в апреле, который назывался «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты. Симпозиум «Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, становится частью глобальной экосистемы Открытого диалога», – сказал Орешкин.

Симпозиум проходит 7-8 октября в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке российских министерств. Одним из ключевых событий станет экспертная сессия Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» с участием международных экспертов.

Генеральный директор центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что симпозиум становится местом, где можно увидеть и почувствовать будущее глазами лучших умов мира.