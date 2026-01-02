Сальдо: Кибератака на сайт со списком погибших в Хорлах велась с территории ЕС и Украины

Tекст: Валерия Городецкая

«Хакеры, действовавшие с территории подконтрольной Киеву и из стран ЕС, обрушили сайт со списком жертв теракта в Хорлах. Это была массированная кибератака», – заявил Сальдо, передает РИА «Новости».

Ранее Сальдо сообщил, что исполнителями теракта в Хорлах могло быть подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра».

Напомним, предварительный список из семи погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы был опубликован в четверг вечером.

Сообщалось, что число погибших при атаке на Хорлы достигло 27.