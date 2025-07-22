А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Орешкин назвал условия работы в России иностранных мессенджеров
Орешкин заявил об отсутствии планов запретить иностранные мессенджеры
В России не рассматривают вариант блокировки иностранных мессенджеров, если сервисы будут соответствовать установленным законодательным требованиям.
Блокировки иностранных мессенджеров в стране не запланированы, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что главной задачей властей является соблюдение мессенджерами определенных регламентов – в частности, регистрация на территории страны и предотвращение мошеннических действий.
Орешкин отметил: «Понятно, нет у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям». Он добавил, что любые сервисы – российские или иностранные – при выполнении российских требований смогут продолжить работу в стране без ограничений.
В Общественной палате России в середине июля состоялся круглый стол, посвященный безопасности мессенджеров и необходимости развития национальных платформ. На следующий день кабмин пообещал предложить новые ограничения для зарубежных мессенджеров.