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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

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    17 июля 2025, 21:50 • Новости дня

    Кабмин пообещал предложить новые ограничения для зарубежных мессенджеров

    Стало известно о подготовке новых ограничений для иностранных мессенджеров

    Tекст: Денис Тельманов

    В России планируется ввести дополнительные ограничения на использование мессенджеров и другого ПО из недружественных государств, предложения подготовят к осени 2025 года.

    О введении дополнительных ограничений на использование программного обеспечения, включая мессенджеры из недружественных государств, говорится в поручении президента Владимира Путина, передает РБК.

    Правительство должно до 1 сентября 2025 года представить свои предложения по этому вопросу. Помимо этого, до осени будет рассматриваться возможность дополнительных мер поддержки для российских экспортеров ПО.

    Коммуникационные сервисы, попадающие под новые ограничения, включают не только мессенджеры, но и социальные сети и email-платформы. Как уточняется, такие сервисы обеспечивают связь, отправку и получение сообщений в едином интерфейсе.

    Роскомнадзор регулярно обновляет список иностранных мессенджеров, чье использование для передачи персональных, финансовых или служебных данных запрещено. В октябре 2024 года был заблокирован Discord, а в декабре того же года – Viber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером. Парламент принял закон, который обязывает Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore.

    Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Viber на территории России из-за многочисленных нарушений законодательства.

    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Володин призвал МВД проверить Минтруд из-за квот для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД обратить внимание на работу Министерства труда в связи с составленным перечнем профессий для иностранных специалистов.

    По его мнению, возникли вопросы к содержанию списка сфер, куда можно пригласить работников из-за рубежа без необходимости сдавать экзамен по русскому языку и истории России, передает РИА «Новости».

    Володин в ходе заседания указал, что Министерство труда включило в перечень такие профессии, как водители, продавцы, демонстраторы одежды и социальные работники. По его мнению, эти работники должны знать законы России и язык, чтобы безопасно выполнять свои обязанности. «Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем социальные работники. Это вообще о чем мы говорим?» – заявил спикер Госдумы.

    Он подчеркнул, что по принятому законопроекту и подзаконным актам может быть открыт список направлений, куда на льготных условиях попадут иностранцы, которые обязаны владеть русским языком и знать законы страны. Володин потребовал от Минтруда разъяснить, почему в перечень внесены категории, для которых знание языка обязательно.

    Спикер напомнил, что депутаты отражают вопросы и обращения граждан, которых волнует, зачем приглашаются на такие должности иностранные специалисты, если эти профессии могут быть заняты россиянами.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при подаче заявления на выдачу разрешения на работу.

    Ранее Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

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    17 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы России после взятия Дегтярного продвинулись вдоль реки Волчьей на севере Харьковской области, расширив подконтрольную территорию.

    Российские войска продолжают увеличивать зону контроля на севере Харьковской области, сообщает ТАСС. После освобождения села Дегтярное армия продвинулась вдоль реки Волчьей, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    В его заявлении прозвучало: «Село Дегтярное – это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчьей».

    Ранее Ганчев отмечал, что на волчанском направлении российские бойцы в основном сдерживают контратаки ВСУ и не позволяют продвижения в сторону Белгородской области. О взятии Дегтярного было официально объявлено Министерством обороны России 17 июля.

    Напомним, не менее 12 штурмгрупп ВСУ уничтожили за сутки бойцы «Севера» на Харьковском направлении.

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    17 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вблизи Ельца в Липецкой области рыбаки запечатлели на видео момент поражения украинского беспилотника российским боевым вертолетом Ка-52, сообщают СМИ.

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. Вслед за ним летит российский вертолет Ка-52. В определенный момент экипаж вертолета выпускает снаряд по цели, после чего в небе происходит взрыв.

    Рыбаки громко прокомментировали произошедшее словами: «Хорош! Красава!».

    Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    17 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Ганчев: Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы Вооруженных сил России разбили украинские подразделения под Купянском, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, украинские формирования несут серьезные потери в живой силе и военной технике, передает ТАСС.

    «На Купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», – сказал Ганчев.

    Напомним, российские войска начали замыкать котел у Купянска. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском.

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    17 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин разрешил выдачу российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам Абхазии и Южной Осетии, являющимся одновременно гражданами России, получать российские общегражданские паспорта непосредственно на территории этих республик.

    Согласно документу, это право предоставляется гражданам, которые официально приобрели российское гражданство и постоянно проживают в Абхазии или Южной Осетии, передает ТАСС.

    Возможность обращаться за получением российских паспортов, не покидая своих республик, сохраняется до 1 августа 2028 года включительно.

    Ранее МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна паспорта.

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    17 июля 2025, 17:05 • Новости дня
    Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры
    Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Дискриминация русских и белорусских спортсменов наносит ущерб Олимпийскому движению. Мы работаем над их полноценным возвращением на Олимпиаду, вступая в серьезные юридические баталии», – заявил министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила».

    «Мы входим в лидеры по вкладу в развитие мирового Олимпийского движения и в число девяти стран, которые провели летнюю и зимнюю Олимпиады», – отметил Дегтярев, подчеркнув, что министерство задалось целью вернуть наших атлетов к участию в Олимпийских играх.

    «Дискриминация русских и белорусских спортсменов наносит ущерб Олимпийскому движению. Мы работаем над полноценным их возвращением на Олимпиаду, вступая в серьезные юридические баталии. В этом году Россия участвует уже в 29 чемпионатах мира, а в Олимпийском комитете создана рабочая группа по мониторингу допуска наших атлетов по разным видам спорта», – детализировал он.

    Сейчас ведется «отстаивание на всех фронтах прав наших спортсменов», рассказал министр. По его словам, значимую юридическую поддержку получают спортсмены, которые по надуманным причинам оказались под давлением со стороны Запада.

    «Спортсмены – это наши герои. В хоккее, фигурном катании, гимнастике и других дисциплинах Россия всегда занимала высокие позиции, а во время награждений звучал гимн – элемент нашего ментального кода», – согласен Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    На этом фоне Минспорта активно работает над укреплением внутреннего спортивного потенциала, поддерживая талантливых атлетов, указал он. «Москва стремится к созданию справедливой мировой спортивной системы», – добавил аналитик, напомнив, что задача спорта – объединять народы и формировать искренний образ страны, основанный на честной борьбе.

    Важность этой работы доказывает социология: 80% граждан гордятся российскими спортом и спортсменами, а 95% ждут их возвращения на мировые арены, сообщил Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 87% опрошенных назвали несправедливым отстранение атлетов от международных соревнований после начала СВО», – сказал он. А 90% россиян полагают, что принцип «Спорт – вне политики» сегодня в мире не соблюдается.

    Впрочем, Москва создает и новые форматы соревнований, например, «Игры будущего», позволяющие российским спортсменам выступать с национальной символикой, рассказал руководитель проекта Игорь Столяров.

    «В киберспорте и фиджитал-спорте представлены в основном миллениалы-зумеры. И мы горды тем, что формат, который мы тестировали на «Играх будущего» в Казани, помог создать качественный путь киберспортсменов в сторону физической активности», – подчеркнул спикер.

    В целом же, несмотря на попытки изоляции, Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном спорте: Игры БРИКС и «Игры будущего» собрали тысячи участников, согласился Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. «К тому же массовый спорт, веселые старты и эстафеты – важная составляющая формирования здорового общества», – добавил он.

    Важно и то, что Россия усиливает присутствие и в шахматном мире, заметил Сергей Карякин, гроссмейстер, глава подмосковной Федерации шахмат, член комитета Совфеда по обороне и безопасности. «Федерация шахмат Московской области подписала соглашения о сотрудничестве с коллегами из Колумбии, со многими африканскими странами и с Таиландом. Этот список расширяется. Также мы проводим сеансы одновременной игры онлайн с детьми из многих стран. Поэтому спорт – действительно мягкая сила России», – пояснил он.

    «Россия – великая спортивная держава. Мы навсегда вписаны в историю мирового спорта. И никакие санкции, ограничения или политическая турбулентность не могут отменить этот статус. Спорт является «мягкой силой» нашей страны на международной арене. Более того, это часть нашей культурной идентичности и предмет национальной гордости», – подчеркнула Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

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    17 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности делегации России к новому раунду переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге о готовности делегации России отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    «Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда [переговоров]», – сказала она, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    17 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    Победители конкурса «Это у нас семейное» потратили выигрыш на квартиру в центре Ростова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семья Седых, Лысенко из Ростова-на-Дону стала обладателем одного из 32 сертификатов на улучшение жилищных условий после победы в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное».

    Благодаря выигрышу они приобрели квартиру для дочери Юлии в историческом центре города и частично погасили ипотеку за московское жилье старшего сына Никиты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сначала мы хотели закрыть полностью ипотеку старшему сыну в Москве, а оставшуюся сумму внести в качестве первоначального взноса на квартиру для дочери в Ростове-на-Дону. Но в процессе поиска мы нашли очень хороший вариант и решили на семейном совете большую часть выигрыша потратить на покупку квартиры для дочери, которая стала студенткой, чтобы у нее было свое жилье. Оставшуюся часть было решено внести за ипотеку сына. Получается, что благодаря выигрышу ему придется платить банку в два раза меньше», – рассказала мама семейства Екатерина.

    Новая квартира располагается рядом с домом родителей и младшего брата, а ее здание является объектом культурного наследия. Квартира уже отремонтирована и обставлена мебелью. Папа Сергей добавил, что удача помогла приобрести жилье с историей, так как дом принадлежал известному ростовскому купцу.

    Команда семьи насчитывала шесть человек из трех поколений и активно участвовала во всех этапах конкурса. Старший сын Никита ради участия приезжал из Москвы. По словам Юлии, секрет успеха семьи – искренние отношения и совместный труд. Сейчас семья желает участникам второго сезона не думать о выигрыше, а радоваться совместному времени.

    Во втором сезоне конкурса сертификаты на улучшение жилищных условий получат 60 семей по 5 млн рублей. Регистрация открыта на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. К участию приглашаются семьи из четырех и более человек, представляющие три поколения, с обязательным присутствием детей от 5 до 17 лет.

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    17 июля 2025, 17:12 • Новости дня
    Госдума одобрила предложенные ЕР налоговые льготы для производителей гражданских дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, устанавливающий нулевую ставку НДС для производителей гражданских беспилотных летательных аппаратов, принят в первом чтении депутатами Государственной думы.

    Документ был внесен депутатами и сенаторами от партии «Единая Россия» во главе с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Если до начала спецоперации о налоговых льготах для производителей дронов речи не шло, то сейчас без этого не обойтись», – отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Он подчеркнул важность поддержки отечественных технологий и малых предприятий благодаря снижению налоговой нагрузки.

    Льготы распространяются на аппараты с массой от 0,15 кг, тогда как ранее нулевая ставка НДС применялась только к дронам тяжелее 30 кг. Также отменяется НДС на ввоз двигателей и комплектующих для беспилотников. Новые правила будут действовать до конца 2027 года.

    Для получения льготы потребуется предоставить контракт о реализации судов, акт приема-передачи и выписку из реестра российской промышленной продукции. Партия указывает, что такие шаги удешевят продукцию и усилят позиции российских производств.

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    17 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 13 украинских беспилотников в четырех регионах

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа в четырех областях России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 13 украинских дронов в период с 14.00 до 17.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Как уточнили в ведомстве, шесть беспилотников сбиты над территорией Орловской области, четыре – над Тульской областью. Еще два аппарата были уничтожены над Брянской областью, один – над Калужской.


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    17 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Медведев заявил о необходимости оснащения границы биометрией для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости масштабирования эксперимента по новым правилам въезда мигрантов на всю территорию России.

    На заседании межведомственной комиссии Совбеза он отметил, что для этого потребуется принять нормативные акты и обеспечить все погранпункты биометрическим оборудованием, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что речь идет «прежде всего о технологических вопросах и технической стороне темы в целом – то есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием». Он также заявил о необходимости оперативной подготовки нормативной базы для внедрения эксперимента на федеральном уровне.

    В ноябре Медведев объявил о старте эксперимента, отрабатывающего новые правила въезда мигрантов в Россию.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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