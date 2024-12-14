РКН ограничил доступ к Viber из-за многочисленных нарушений законодательства

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что ограничения связаны с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Выполнение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях. Также РКН упоминает о вербовке граждан для совершения противоправных действий, продаже наркотиков и размещении противоправной информации.



В России ограничили доступ к мессенджеру Viber, это обусловлено нарушением требований российского законодательства. Через мессенджер граждан вербовали для совершения терактов, продажи наркотиков, а также размещали там противоправную информацию.

В России Viber впервые оштрафовали 20 июня 2023 года, тогда суд назначил мессенджеру административный штраф в 1 млн рублей за отказ удалить ложную информацию в сообществах мессенджера о специальной военной операции на Украине, а также жертвах среди населения. В марте 2024 года Таганский суд оштрафовал Viber на 800 тыс. рублей за публикацию запрещенного контента.