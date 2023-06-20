Суд впервые оштрафовал Viber за отказ удалить ложную информацию о СВО

Московский суд впервые оштрафовал мессенджер Viber на 1 млн рублей за отказ удалить ложную информацию в сообществах мессенджера о спецоперации, а также жертвах среди населения.

Компания Viber Media S.a r.l признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ), передает ТАСС.

Также штраф в размере 4 млн рублей получил мессенджер Telegram за отказ удалить 32 канала с фейками о СВО.

Telegram также отказался удалять каналы, в которых мошенническим путем у пользователей вымогаются деньги.

Ранее за отказ удалить фейки о СВО на 2 млн рублей был оштрафован Wikimedia Foundation.