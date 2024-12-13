Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber за нарушение законодательства РФ

Сервис нарушал требования российских законов, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, указало ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что через мессенджер граждан вербовали для совершения терактов, продажи наркотиков, а также размещали там противоправную информацию.

В июне 2022 года власти ЛНР и ДНР временно ограничили работу Viber, решение мотивировалось использованием мессенджера для информационной и психологической войны, а также для распространения вредоносных программ.

В России Viber впервые оштрафовали 20 июня 2023 года, тогда суд назначил мессенджеру административный штраф в 1 млн рублей за отказ удалить ложную информацию в сообществах мессенджера о специальной военной операции на Украине, а также жертвах среди населения. В марте 2024 года Таганский суд оштрафовал Viber на 800 тыс. рублей за публикацию запрещенного контента.

В августе 2024 года «Известия» сообщали о новом способе мошенничества – мошенники начали подделывать в Viber вызовы с номера Сбербанка. За весь 2024 год через Viber мошенники обманули россиян на общую сумму около 5 млрд рублей.