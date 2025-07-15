Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России

Tекст: Вера Басилая

Правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, сообщается на сайте Минцифры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указано в сообщении ведомства. Платформу разрабатывает компания «Коммуникационная платформа» – дочернее предприятие холдинга VK.

В приложении MAX доступен защищенный обмен сообщениями, аудио- и видеозвонки, передача тяжелых файлов до 4 ГБ, групповые чаты и сессии без ограничений по числу участников. Пользователи могут совершать денежные переводы в чатах, а также использовать интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0.

Инфраструктура сервиса полностью размещена на территории России.

В настоящее время сервисом пользуются более 2 млн человек. Платформа поддерживает мини-приложения, цифровые сервисы для бизнеса, тестовые каналы СМИ и авторов. MAX уже включен в реестр российского ПО и работает на всех популярных устройствах.

В ближайшее время в MAX появится доступ к Госуслугам, цифровой ID для быстрой идентификации, сервис «Госключ» для подтверждения документов и образовательные решения для школ и родителей. Разработчики обещают обеспечить максимальную защиту данных и обмен информацией между гражданами, государством и бизнесом.

Ранее платформа MAX запустила тестирование новой функции каналов с участием популярных медийных лиц и ведущих российских изданий. Также платформа MAX запустила неограниченные групповые видеозвонки.

Кроме того, MAX внедрила российские криптографические решения для защиты пользовательских данных и повышения безопасности всех функций и сервисов.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.