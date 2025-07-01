Путин поручил интегрировать госуслуги и банковские сервисы в российский мессенджер

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что речь идет не только о совершенствовании сервиса обмена мгновенными сообщениями, но и об интеграции в мессенджер востребованных государственных и банковских услуг.

Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 августа. Отдельно президент поручил обеспечить устойчивость и безопасность Рунета для бесперебойной работы отечественного мессенджера, а доклад по этому пункту должен быть представлен до 1 сентября 2025 года. Ответственным за исполнение назначен глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы рассматривается мессенджер Max, разработанный VK. Max развивается как российская альтернатива WeChat, совмещая чаты, звонки, мини-приложения и ботов, и обладает возможностями для интеграции с «Госуслугами».

Напомним, Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, который объединяет функции мессенджера и сервисов госуслуг.

Эксперты отмечали, что национальный мессенджер может стать основой для суперсервиса с единой точкой входа во все государственные и коммерческие сервисы.