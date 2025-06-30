Как не превратить национальный мессенджер в инструмент тотального контроля

Вопрос о создании российского мессенджера давно витал в воздухе. Приключения Павла Дурова во Франции и периодические проблемы с доступностью Telegram, скандал вокруг конфиденциальности переписки в WhatsApp еще больше укрепили власти в решении создать что-то свое. Впрочем, подписанный президентом Путиным закон идет куда дальше простого приложения для обмена сообщениями.

Речь о многофункциональном сервисе, который объединит в себе государственные, финансовые и коммерческие сервисы с юридически значимым функционалом цифровой подписи. Предполагается, что сервис будет создан на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Что, к слову, может стать настоящим событием для компании, давно не демонстрировавшей ярких прорывов.

Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Опыт Китая, Ирана и даже ЕС показывает: создать успешный государственный мессенджер сложнее, чем кажется. Пожалуй, самый яркий пример государственного мессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat. Он объединяет в себе платежи, соцсети и госуслуги, при этом жестко контролируется властями. Однако успех WeChat обусловлен двумя факторами, которые в России отсутствуют.

Во-первых, WeChat развивался в условиях, когда западные мессенджеры были заблокированы или слабо представлены в КНР. Там официально недоступны Facebook*, WhatsApp и Telegram. В России же Telegram уже занял нишу основного мессенджера, причем без нажима государства. В сфере платежей существуют удобные сервисы СБП и множество банковских приложений.

Без WeChat в Китае нельзя оплатить проезд, купить еду, записаться к врачу или оплатить коммунальные платежи. Такой уровень монополизации точно не про конкуренцию. В России уже есть развитые сервисы (бронирование, медицина, доставка), обеспечивающие высокие стандарты качества. Вытеснять и подменять их особого смысла нет. Тем более что качество не всегда может быть гарантировано. Как, например, в случае с Ираном, который создал мессенджеры Soroush и Bale, так и не сумевшие вытеснить Telegram – слишком много лагов и ограниченный функционал.

Главный вопрос: как обеспечить безопасность, не превратив мессенджер в инструмент тотального контроля. Русский культурный код, мягко говоря, отличается от китайского. В России границы вмешательства государства в личное пространство граждан имеют свой предел. Тут уместен хорошо известный в юриспруденции принцип «для граждан разрешено все, что не запрещено законом, для правительства и госслужащих – разрешено только то, что предписано законом». Мессенджер может быть основным для госорганов, но не единственным для людей. Один из вариантов – открытый API, позволяющий подключаться к системе сторонним сервисам.

Так или иначе, новый мессенджер изменит цифровой ландшафт страны. Среди очевидных плюсов – снижение бюрократии. Запись к врачу, подача заявлений, судебные уведомления, штрафы в одном месте. Правда, это уже реализовано «Госуслугами». Единая идентификация – больше не нужно подтверждать личность в каждом сервисе. Ускоренные платежи – переводы между пользователями без комиссий.

Кому-то может не понравится автоматическое списание налогов и штрафов (переход на цифровой рубль это ускорит), но на другой чаше весов – эффективное исполнение судебных решений. Тут главное, чтоб без перегибов.

Реальные страхи могут быть связаны с так называемым социальным рейтингом. Формирование профиля «благонадежности» при помощи мессенджера станет отходом от цифрового суверенитета и переходом к цифровому контролю – это та грань, которую не стоит пересекать.

В сухом остатке, национальный мессенджер откроет новые возможности для цифровизации страны. Единые стандарты сервисов могут легко масштабироваться в регионы, не все из которых наслаждаются удобствами сервисной инфраструктуры Москвы или Санкт-Петербурга.

Создавая новый суперсервис, важно сохранить баланс между удобством и свободой выбора. Его успех во многом будет зависеть от его функциональности, безопасности и открытости для интеграции с другими платформами. Китайский опыт показывает, что тотальная интеграция цифровых сервисов возможна, но российский контекст требует более гибкого подхода. Главное – чтобы развитие национального мессенджера не привело к излишней централизации контроля, а стало инструментом, действительно облегчающим жизнь людей. В конечном счете его востребованность определит удобство, надежность и доверие пользователей. И это будет выгодно отличать нашу страну, в которой цифровизация, технологический суверенитет и принципы социальной справедливости идут не порознь, а вместе.