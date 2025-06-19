Дуров рассказал об игнорировании сообщения Макрона в Telegram

Tекст: Антон Антонов

«Долгое время он мог отправлять мне сообщения в Telegram на самые разные темы», – приводит слова Дурова ТАСС со ссылкой на Le Point.

Дуров рассказал, что «последний раз» это произошло после скандала, связанного с выборами в Румынии. «Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил», – сказал Дуров.

Дуров подчеркнул, что когда-то возлагал большие надежды на Макрона, считая его человеком с «настоящим видением». Однако теперь, по мере завершения второго срока президента Франции, он думает, что Макрон «делает неправильный выбор», из-за чего Франция, по мнению Дурова, становится «все слабее». Дуров отметил, что разочарован действиями французского лидера.

Особое внимание Дуров обратил на «одержимость» Макрона внешними коммуникациями. Он заявил, что во Франции «реальность стала иллюзией, как декорации потемкинской деревни». Дуров признал, что предоставление ему французского гражданства в 2021 году по личному ходатайству Макрона делает нынешнюю ситуацию «еще более деликатной».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуров рассказал об ополчившихся на Telegram французских СМИ. Дуров заявил, что не понимает выдвинутых ему обвинений и до сих пор находится под ограничением на выезд из Франции. В августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы с целью совершения незаконных транзакций, а суд Парижа поместил его под судебный контроль, обязал внести залог в 5 млн евро, дважды в неделю являться в полицию и запретил покидать Францию.

Дуров сообщил, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии