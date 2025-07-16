Эксперты заявили о рисках использования иностранных мессенджеров в России

Tекст: Валерия Городецкая

Эксперты, депутаты и представители силовых структур обсудили, как иностранные мессенджеры становятся инструментом мошенничества и нарушителей закона, а также почему зарубежные сервисы не сотрудничают с российскими органами власти, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие открыл председатель профильной комиссии ОП России Рифат Сабитов. «Создание собственного национального мессенджера – это, наверное, и есть очень важный шаг в создании технологического суверенитета. Как вы все знаете, создан национальный мессенджер MAX. Люди уже начинают активно им пользоваться. Он будет развиваться, на него будут переходить многие производители контента и пользователи», – подчеркнул он. По его словам, переход на отечественные платформы уже заметен среди блогеров и широкой аудитории.

Зампред комитета Госдумы Артем Кирьянов добавил, что развитие национального мессенджера логично вписывается в цифровую инфраструктуру России, где портал «Госуслуги» уже доказал свою эффективность. Он отметил, что транснациональные корпорации вроде Google игнорируют российское законодательство, а их уход из России наносит значительный экономический ущерб. Ситуацию с «фиктивным банкротством» Google Кирьянов назвал прямым обманом пользователей, который привёл к миллиардным потерям.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов обратил внимание на то, что иностранные мессенджеры нарушают правила рекламы и оборота продукции, а продавцы на этих площадках часто не идентифицируются. Он уверен, что национальный мессенджер MAX сможет обеспечить легальную торговлю и прозрачность рынка, а также повысит безопасность покупателей.

Директор департамента цифровых технологий ТПП России Владимир Маслов подчеркнул, что зарубежные мессенджеры практически не сотрудничают с российскими силовыми ведомствами, несмотря на международные соглашения. Он добавил, что такие платформы сейчас основная площадка для социальной инженерии и мошенничества, поэтому важно знать, кто находится по другую сторону экрана.

По данным МВД, которые озвучил начальник отдела по предупреждению распространения и выявлению деструктивной и запрещенной информации в сети интернет Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства Антон Растащенов, ежемесячно с использованием иностранных мессенджеров совершается порядка 25 тыс. преступлений.

Он подчеркнул, что зарубежные платформы редко идут навстречу российским следственным органам, а мессенджеры активно используются иностранными спецслужбами, в том числе с Украины. МВД фиксирует случаи, когда украинские колл-центры используют аккаунты WhatsApp, полученные через Telegram, для противоправной деятельности в России.