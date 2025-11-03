Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль обратился с призывом к властям страны ввести полный запрет на импорт российской стали в Евросоюз, передает РИА «Новости». О своем предложении он заявил накануне запланированного саммита с представителями отрасли, который состоится 6 ноября в Берлине с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, федеральных министров и представителей промышленности.

Клингбайль отметил недовольство тем, что до сих пор под действующие санкции ЕС не попали российские стальные слябы, которые после ввоза перерабатываются на европейских заводах. «Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», – приводит его слова агентство DPA.

По словам вице-канцлера, власти не могут объяснить сотрудникам национальных предприятий, почему рынок Европы по-прежнему остается открытым для российской продукции. Он подчеркнул, что предлагаемый запрет призван защитить сталелитейную промышленность Германии в условиях кризиса и усилить поддержку отрасли.

Стальные слябы используются как исходный материал для производства листовой и ленточной стали для предприятий Евросоюза.

