Суд в Москве оштрафовал Google на 16 млрд рублей

Google оштрафован в Москве на 16 млрд за неуплату предыдущих взысканий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве назначил Google штраф в размере свыше 16 млрд рублей за неуплату ранее наложенных административных взысканий. Решение вынес мировой судья № 236 Нагорного района столицы, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В официальном сообщении суда отмечается: «Гугл ЛЛС (Google LLC) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 16 017 368 387,36 рублей».

Статья, по которой вынесено решение, предусматривает ответственность за уклонение от исполнения административного наказания, в данном случае – за неуплату штрафа в установленный законом срок. Сумма штрафа стала одной из крупнейших для иностранных IT-компаний в России.

Ранее Таганский райсуд Москвы обязал американскую IT-корпорацию Google выплатить крупную сумму за отказ ограничить доступ к приложениям для обхода блокировок.

До этого Верховный суд поддержал требования российских телеканалов к Google на сумму 91,5 квинтиллиона рублей. А в октябре 2024 года российский суд назначил IT-гиганту штраф в два ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов отечественных телеканалов.