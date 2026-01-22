Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов
Число VPN-сервисов, ограниченных Роскомнадзором, выросло до 439, что значительно превышает показатели октября и связано с ужесточением контроля над протоколами.
Роскомнадзор ограничил доступ к 439 VPN-сервисам, что на 70% больше по сравнению с октябрем, пишет «Коммерсантъ».
С декабря 2025 года ведомство начало блокировать дополнительные протоколы, такие как SOCKS5, VLESS и L2TP, что позволило усилить контроль над обходом ограничений.
По закону VPN-сервисы должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам, иначе сами попадают под блокировку. Запрет на рекламу подобных программ действует с сентября 2025 года, а штрафы за нарушение для юридических лиц могут достигать 500 тыс. руб.
Блокировка реализуется через фильтры у интернет-провайдеров, которые анализируют отпечатки трафика. Несмотря на усиление мер, аудитория некоторых VPN выросла более чем в 20 раз, так как пользователи стремятся находить новые способы обхода ограничений. Эксперты отмечают, что больше всего рискуют корпоративные клиенты, которые могут столкнуться с серьезными трудностями.
Ранее сообщалось, что российские власти не рассматривают введение штрафов за использование VPN-сервисов.
Глава комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что в 2026 году не стоит ожидать ограничений на использование VPN в России.
Эксперты отметили, что полная блокировка VPN невозможна, так как сервисы быстро осваивают новые технологии.