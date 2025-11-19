В МВД сообщили о новой рассылке фейковых писем от ФСБ и РКН

Tекст: Дмитрий Зубарев

В МВД России предупредили о новой волне рассылки фальшивых документов якобы от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, передает ТАСС. В киберполиции указали, что «очередные «официальные документы», на этот раз от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, характерные для подделок: неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства».

В МВД также добавили, что мошенники применяют официальные эмблемы и шапки для придания ложной легитимности, а для давления используют угрозы штрафами, проверками или уголовной ответственностью. В таких письмах обычно требуют принять немедленные меры – установить программы, передать данные или сделать звонок.

Специалисты МВД подчеркнули отсутствие контактных данных, полного наименования должности и телефонов исполнителей в подобных письмах. В киберполиции советуют сохранять скриншоты подобных документов и обращаться к правоохранителям.

