Грузовик врезался в остановку на юге Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Мосгортрансе, дорожное происшествие с участием грузового автомобиля произошло в районе дома 146 по Варшавскому шоссе. Водитель потерял управление и врезался в остановку городского транспорта, но, по данным пресс-службы Мосгортранса, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве. Остановочный павильон будет дополнительно осмотрен профильными службами, после чего примут решение о его ремонте или полной замене.

Ранее в результате столкновения рейсового автобуса с двумя остановившимися автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Раменском районе пострадали 14 человек, среди них двое детей.

В субботу на трассе М-8 под Москвой произошло столкновение грузовика КамАЗ и микроавтобуса Mercedes, в результате которого погибли два человека. А в Кстово на одном из перекрестков полицейский автомобиль и Lada Priora столкнулись, один человек погиб и трое получили травмы.