Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека
На трассе М-8 под Москвой столкнулись грузовик КамАЗ и микроавтобус Mercedes, в результате погибли два человека.
В Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием грузовика КамАЗ и микроавтобуса Mercedes, сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили: «Около 14.20 мск на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения».
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Движение на участке трассы временно затруднено.
В субботу в результате ночного столкновения полицейской машины и Lada Priora на перекрестке Кстова погиб человек, трое получили травмы.
Ранее число погибших в массовой аварии с автобусом в Курской области увеличилось до трех человек.