Число погибших в массовом ДТП с автобусом в Курской области увеличилось до трех человек

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что общее число пострадавших в массовом ДТП достигло 21 человека, из которых трое погибли.

По его словам, одной из жертв стала 37-летняя женщина, травмы которой оказались слишком тяжелыми. Врачам не удалось ее спасти, о чем отдельно отметил Хинштейн, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

Он добавил, что 15 пострадавших продолжают находиться на лечении в больницах региона. Остальным оказали медицинскую помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.

Напомним, в среду Хинштейн сообщил, что два человека погибли, еще 17 получили травмы в результате массового ДТП с автобусом, произошедшего в Железногорском районе Курской области. Позже врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная заявила, что число пострадавших в результате крупного ДТП с участием автобуса в Курской области достигло 19.