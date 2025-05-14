Число пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до 19

Tекст: Дарья Григоренко

Она уточнила, что в результате ДТП оба водителя легковых автомобилей погибли на месте происшествия. По словам Письменной, из 19 человек, получивших травмы, четверым была оказана медицинская помощь амбулаторно, передает ТАСС.

Еще трое пострадавших, в том числе 14-летняя девочка, получили ушибы и отказались от госпитализации, отметила Письменная. Остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что два человека погибли, еще 17 получили травмы в результате массового ДТП с автобусом, произошедшего в Железногорском районе Курской области.