Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
Число пострадавших в массовом ДТП в Курской области увеличилось до 19
Число пострадавших в результате крупного ДТП с участием автобуса в Курской области достигло 19, сообщила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная.
Она уточнила, что в результате ДТП оба водителя легковых автомобилей погибли на месте происшествия. По словам Письменной, из 19 человек, получивших травмы, четверым была оказана медицинская помощь амбулаторно, передает ТАСС.
Еще трое пострадавших, в том числе 14-летняя девочка, получили ушибы и отказались от госпитализации, отметила Письменная. Остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что два человека погибли, еще 17 получили травмы в результате массового ДТП с автобусом, произошедшего в Железногорском районе Курской области.